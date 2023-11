Eicma 2023: tutte le novità dal Salone di Milano

Eicma 2023 Eicma 2023 è stata un’edizione veramente molto ricca. Otto padiglioni, oltre 560.000 presenze al Salone di Milano per mettere sotto i riflettori moto e scooter di ogni tipo. Guardiamo qui alcune novità.

Il segmento che per definizione non tramonta mai è quello delle Cruiser e delle Classic, moto tradizionali per antonomasia ma che non perdono la vetrina di EICMA per mostrarsi nel loro splendore.

Eicma 2023, Yamaha