Baglietto T52: presentato in anteprima mondiale il primo yacht in versione ibrida

Baglietto T52

Presentato in anteprima mondiale a Portofino il primo yacht in versione ibrida

Portofino – E’ stato presentato in anteprima mondiale Baglietto T52, il primo yacht di Baglietto dotato di motorizzazione ibrida. 52 metri di stile, eleganza e innovazione tecnologica.

Il nuovo nato ha un’autonomia di navigazione fino a 7.600 miglia, con il valore aggiunto della possibilità di ormeggiare all’ancora fino a 10 ore, grazie alle sole batterie. I due motori MTU 16V2000M86 consentono all’imbarcazione di raggiungere la velocità massima di 17 nodi assicurando un’autonomia di 3.600 miglia in modalità tradizionale.

Il progettista Francesco Paszkowski Design (coadiuvato da Margherita Casprini negli interni) ha studiato un layout modulare, dove esterno e interno sono sempre interconnessi e dove il mare è protagonista assoluto.

Si parte dalla poppa, ridisegnata per ospitare un beach club aperto su tre livelli che comprende sia una piscina (a scomparsa) a profondità variabile, sia la piattaforma per il bagno che si abbatte creando una zona lounge “pieds dans l’eau”, e si procede verso il ponte superiore, concepito come un’ideale zona conversazione/ pranzo circondata da grandi finestrature a tutta altezza, apribili su tre lati.

Infine si arriva al sundeck di circa 130 mq, probabilmente il più grande mai realizzato per yacht di queste dimensioni, con vista a 360 gradi, dove gli ospiti potranno rilassarsi sui lettini, o nuotare nella piscina con pareti in vetro. Gli interni ospiteranno 12 persone in cinque spaziose cabine, oltre a 9 membri dell’equipaggio.

Baglietto T52 è un’imbarcazione dalla grande abitabilità degli spazi esterni, caratterizzata da superfici di dimensione straordinaria che permettono di vivere pienamente i momenti all’aria aperta.

Anche gli interni rispettano pienamente la necessità di creare un ambiente contemporaneo e sobrio, come richiesto dall’armatore, che ha voluto uno stile lineare e di impronta classica per quanto riguarda i materiali, e caratterizzato da un tocco attuale per gli arredi.

Sono 6 le cabine dedicate all’armatore e ai suoi ospiti, per un totale di 12 posti letto, cui vanno sommati 9 alloggi per l’equipaggio. La coerenza stilistica in tutti gli ambienti di bordo privilegia la scelta di materiali naturali, con teak per pavimenti, laccati, cuoio e pelle color naturale o mandorla per i mobili, marmo Botticino nei bagni, metallo brunito ed inox satinato per i dettagli, tessuti in colori chiari o che ricordano il grigio chiaro della pietra, in un mix armonico che mira a creare un’atmosfera fresca e leggera.