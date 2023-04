Orient Express Silenseas, sta per salpare la quintessenza del lusso

Non soltanto sarà la nave da crociera più lussuosa di sempre, ma sarà anche la nave di lusso più grande del mondo. Le prenotazioni per si apriranno nel 2024.

Accor è stata sostenuta da Hetland Maritime nella creazione del progetto e nel confronto con Chantiers de l’Atlantique. Il progetto sarà finanziato per il 70/ 80% da banche, mentre per il restante importo sarà affidato ad un consorzio in cui Accor avrà una quota di minoranza.

La propulsione ibrida combinerà l’energia del vento e il funzionamento di un motore LNG, gas naturale liquefatto, e userà idrogeno verde al momento in cui il prototipo sarà approvato, lanciando così una nuova era dei viaggi in nave.

L’Orient Express Silenseas salperà con un design tecnologico rivoluzionario , conosciuto come Solidsail, tre rigide vele con una superficie di 1500 metri quadri l’una saranno erette su un piano velico con tre alberi basculanti di più alti di 100 metri che assicurano il 100% della propulsione in condizione condizioni meteo favorevoli.

“Con l’Orient Express Silenseas inauguriamo un nuovo capitolo della nostra storia, portando l’eccellenza e l’esperienza del luxury travel nei mari di tutto il mondo. Questo yacht eccezionale, che ritrova le sue radici nella storia dell’Oriente Expres, offrirà dei servizi luxury d’eccellenza e degli spazi di design raffinati che ricorderanno l’epoca d’oro dei viaggi in mare. L’innovazione è alla base di questa ultra moderna nave che rivoluzionerà il mondo navale con una nuova tecnologia che incontra le attuali sfide di sostenibilità . I sogni diverranno realtà. Sarà una vetrina di eccellenza per l’industria francese” dichiara il Presidente e Amministratore Delegato di Accor Sebastien Bazin .

140 anni dopo l’inaugurazione del primo treno di lusso Orient Express, la leggenda continua con lo stesso nome, ma questa volta per via mare. L’Orient Express Silenseas salperà nel 2026 regalando a tutti i fortunati viaggiatori un’esperienza mai fatta prima, per lusso, eleganza e tecnologia.