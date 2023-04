Oroscopo del Giorno 11 Aprile 2023 Martedì

SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 11 Aprile 2023 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:La tua mattinata potrebbe avere un inizio dirompente caro Ariete, poiché la luna dello Scorpione affronta l’imprevedibile Urano. Preparati agli ingorghi, alla tecnologia malfunzionante e alle fondamenta scosse, facendo del tuo meglio per rimanere con i piedi per terra se arriva il caos. Un’energia instabile continuerà a crescere mentre la Luna forma connessioni sbilanciate con il sole e Giove, che potrebbero creare un’atmosfera sospetta o travolgente. Fortunatamente, il cosmo si stabilizzerà in uno stato di sogno più tardi, quando la luna e Nettuno condivideranno uno scambio di supporto, permettendoti di fuggire in uno stato di rilassamento mentre le tue preoccupazioni si dissolvono.

LEONE ⭐ EXCELLENT:Fai attenzione alla tensione a casa questa mattina Leone, mentre la luna dello Scorpione affronta il ribelle Urano. Questa situazione di stallo celeste potrebbe innescare comportamenti capricciosi e territoriali e dovrai trovare un sano equilibrio tra mantenere la tua posizione e lasciare che gli altri facciano lo stesso. Le opportunità di connettersi in modi significativi si concretizzeranno stasera, quando la Luna e Nettuno condivideranno un dolce scambio.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il Sole, astro per voi molto congeniale, è ospitato oggi nel segno amico dell’Ariete. C’è bisogno di dedicare, a partire dalla serata, alla famiglia lo spazio che merita. Siete un pò distratti e c’è chi vi rimprovera alcune piccole assenze in casa. Non dategli modo di dire che aveva ragione e sappiate dimostrare la vostra presenza, il vostro slancio di calore umano, l’impegno fiducioso.

Con Plutone in angolo benefico dal segno vostro buon amico dell’Aquario le frecce al vostro arco si raddoppiano. Scoccate i vostri dardi che riescono a centrare proprio il cuore di chi volevate. È ancora Plutone a vivacizzare il vostro circostante riempiendolo di scoppiettanti flirt, sia che siate single o anche addirittura se vogliate evadere temporaneamente da un legame stabile. E svolazzare così da un fiore all’altro. Giove, in aggiunta, vi è amico dal focoso segno Ariete. E la primavera non potrebbe essere per voi più lussureggiante!

Precisi e meticolosi, non vi fate sfuggire alcun dettaglio in ufficio. Realizzare il progetto che avete in mente non è mai stato più avvincente. Il vostro è un lavoro che vi piace e ci mettete anima, corpo, passione per far sì che migliori sempre di più.

Oroscopo del Giorno 11 Aprile 2023 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:La luna dello Scorpione e Urano si affrontano questa mattina caro Toro, minacciando di scuoterti dal tuo sonno sentendoti irrequieto e forse un pò capriccioso. Questo clima cosmico potrebbe anche innescare tensioni romantiche e potrebbe essere saggio procedere con leggerezza nelle questioni di cuore. Puoi aspettarti una navigazione non così fluida mentre le ore continuano a passare e la Luna forma connessioni sbilanciate con il sole e Giove, minacciando di rivelare e amplificare i problemi da cui ti stavi nascondendo. Fortunatamente, stasera avrai la possibilità di rilassarti e goderti la buona compagnia, quando la luna manda un bacio a Nettuno.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua mente potrebbe portarti in direzioni inaspettate questa mattina cara Vergine, mentre la luna dello Scorpione affronta il rivoluzionario Urano. Aggrappati all’energia illuminante in gioco concedendoti una sessione di meditazione o scrivendo liberamente tutti i pensieri che ti vengono in mente. Fai attenzione alle disconnessioni mentali mentre la giornata continua a svolgersi e la Luna forma aspetti sbilanciati sopra la testa. La dolcezza ti troverà stasera quando la luna e Nettuno si allineeranno, promuovendo temi sull’amore, il romanticismo e la cura di sé.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non sorprenderti se oggi le persone verranno da te con il loro dramma caro Capricorno, mentre la luna dello Scorpione affronta il ribelle Urano. Questo stallo celeste potrebbe avere un impatto velenoso sul collettivo, i tuoi amici e la tua famiglia potrebbero rivolgersi a te per supporto o rassicurazione. Anche se va certamente bene ascoltare quando un amico ha bisogno, considera di stabilire dei limiti se inizi a sentirti a disagio ed evita di schierarti se la famiglia o gli amici litigano tra loro. Fortunatamente, l’energia si stabilizzerà più tardi quando la Luna lmanderà un bacio a Nettuno, riportando la pace nella tua sfera ancora una volta. Oroscopo del Giorno 11 Aprile 2023 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua mente potrebbe giocarti brutti scherzi questa mattina Gemelli, a causa di una dura opposizione tra la luna dello Scorpione e l’imprevedibile Urano. Sii coscienzioso di dove collochi i tuoi pensieri, avendo cura di lottare per il pensiero positivo se ti senti teso, sopraffatto o se inizi a mantenere te stesso e gli altri a standard irragionevolmente alti. Cerca di non farti distrarre dai tuoi dispositivi elettronici mentre le ore si susseguono e la Luna forma connessioni sbilanciate con il sole e Giove, altrimenti potresti sprecare la giornata senza pensare. La dolcezza riempirà l’aria stasera quando la luna e Nettuno si allineeranno, aiutandoti a ritrovare pace e tranquillità.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Scegli saggiamente le tue battaglie questa mattina Bilancia, mentre la luna dello Scorpione affronta il ribelle Urano. Questo clima cosmico potrebbe anche portare guai poiché sarebbe facile esagerare con acquisti inutili. Assicurati di radicarti spesso assecondando i tuoi sensi mentre la giornata continua a svolgersi, o gli aspetti sbilanciati tra il sole, la Luna e Giove potrebbero farti sentire disconnesso, trascurato o pensieroso. Fortunatamente, l’atmosfera si alleggerirà una volta che la luna e Nettuno si allineeranno stasera, incoraggiandoti ad abbracciare il benessere e forse un pò di lusso, quindi assicurati di trattare bene il tuo corpo!

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Fai attenzione agli sbalzi d’umore casuali e ai comportamenti sfacciatamente stoici questa mattina caro Acquario, mentre la luna dello Scorpione affronta Urano. Questo stallo celeste prenderà di mira le tue sfere domestiche e professionali, quindi potresti voler camminare leggermente quando hai a che fare con coinquilini o coetanei capricciosi. Le acque cosmiche instabili continueranno a scorrere mentre la Luna forma aspetti sbilanciati con il sole e Giove e per ora potresti voler dare importanza solo alle tue parole. Prenditi un momento per apprezzare la terra e porta bellezza nella tua vita stasera, quando la luna e Nettuno si allineano in alto, intensificando i tuoi sensi e l’intuizione se permetti al tuo cuore di sentirsi ispirato.

Oroscopo del Giorno 11 Aprile 2023 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:La luna dello Scorpione affronta Urano questa mattina, minacciando di inviare onde d’urto attraverso la tua comunità e la tua sfera sociale. Fai attenzione a notizie o comportamenti sorprendenti e cerca di non essere avventato con i tuoi affari. Potresti scoprire che è difficile mantenere la calma mentre le ore passano e la Luna entra in connessioni sbilanciate sopra la testa, anche se appoggiarsi alla tua natura di spirito libero può aiutarti a ottenere il massimo da queste vibrazioni traballanti. Prendi in considerazione l’idea di frequentare una lezione di yoga o una sessione di meditazione stasera, quando la luna e Nettuno si allineano, spingendoti a cercare una comunità filosofica o spirituale.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua natura ribelle e il tuo spirito libero risplenderanno oggi caro Scorpione, mentre la luna e Urano si affrontano nei nostri cieli. Sebbene questo clima cosmico possa evocare tensione, appoggiarsi alle tue relazioni più strette e di supporto può aiutarti a farle evolvere al livello successivo. Conosci il tuo pubblico quando ti muovi durante il giorno, o connessioni sbilanciate tra il sole, la Luna e Giove potrebbero farti perdere il contatto con la tua autocoscienza. Queste vibrazioni potrebbero anche farti sentire un pò perso o disorganizzato, il che rende importante dare la priorità alle tue esigenze. Fortunatamente, avrai la possibilità di rilassarti completamente e rilasciare lo stress più tardi quando Nettuno diventa attivo in alto.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I pensieri intrusivi potrebbero essere la chiave per sbloccare la tua intuizione questa mattina cari Pesci, mentre la luna dello Scorpione affronta Urano. Sebbene questo stallo celestiale possa chiederti di affrontare verità scomode, riconoscere la tua ombra ti permetterà di evolverti attraverso di essa. Trova modi per radicarti e stabilizzarti mentre la giornata continua a svolgersi o una serie di aspetti sbilanciati potrebbe far fluttuare il tuo senso di sicurezza. Buone vibrazioni fluiranno più tardi quando la luna e Nettuno si allineano, introducendo sostegno e guarigione da oltre il velo mentre elevano la tua intuizione, segnando l’occasione perfetta per meditare profondamente.