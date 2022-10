Scarpe Donna Autunno 2022: i modelli must have!

Scarpe Donna Autunno 2022

I modelli autunnali must have

Se anche quest anno vi state chiedendo quali sono le migliori scarpe donna Autunno 2022 da avere nelle scarpiera, allora leggete con attenzione i nostri consigli per creare look decisamente… alala moda!

Stivali …di tutti i modelli!

Tantissime variazioni sul tema per venire incontro a tutte le esigenze: ci sono modelli che non passano mai di moda come gli stivali neri o di morbido camoscio, mentre altri si affiancano per segnare le tendenze del momento. Cuissardes altissimi che diventano pantaloni; modelli ispirati a Pretty Woman quindi morbidi e di vernice, ma anche socks boots: un incrocio tra un paio di stivali e le calze collant, e infine i texani da indossare in città.

Stivaletti

Gli stivaletti sono le scarpe invernali più versatili che si possono avere nel guardaroba. Non solo si possono indossare dall’inizio dell’autunno fino alla primavera inoltrata, ma hanno la capacità di adattarsi alle diverse occasioni: con jeans, pantaloni larghi, vestiti lunghi o minigonne.

Sneakers per tutti i gusti

Le sneakers, si sa, non hanno una vera e propria stagione, soprattutto se si tratta di modelli iconici. Con l’autunno diventano protagoniste suole creepers, pellami spessi e persino interni in pelo. Da non dimenticare le iconiche sneakers con zeppa inglobata che sono definitivamente tornate di moda, grazie all’estro della stilista Isabel Marant.

Mocassini

Modelli estrosi ma anche classici che ritornano. Nei prossimi mesi assisteremo al “come back” dei classici mocassini neri, ma impreziositi da un dettaglio contemporaneo: una pelle lucidissima come nel caso di Gucci o spuntati come li presenta Louis Vuitton.