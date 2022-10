Oroscopo del Giorno 4 Ottobre 2022 Martedì

Oroscopo del Giorno 4 Ottobre 2022 Martedì

LEONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 4 Ottobre 2022 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Inizia la giornata con un pò di yoga e poi un pò di meditazione per schiarirti la mente, Ariete. Allunga il tuo corpo e fai scorrere il sangue attraverso tutti gli arti. Una volta che il tuo sangue scorrerà, la tua mente si muoverà. Cogli l’occasione per mantenere uno stato tranquillo e sereno mentre elimini l’elettricità statica e stabilisci i tuoi obiettivi per la giornata.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Profilo dei transiti moderatamente positivo, dato che troviamo Venere e il Sole in bella posizione a darvi manforte, mentre la Luna si trova nel nemico amatissimo dell’Aquario e vi rende più irrequieti e meno lucidi del solito.

Un fuoco scoppiettante da alimentare costantemente, una fiamma che non si deve mai spegnere, questa l’immagine che si può dare del “modus amandi” del vostro segno, il secondo dell’elemento igneo, il Leone. Siamo infatti in presenza di un segno passionale ma semplice e spontaneo, diremmo un po’ bambino, quindi i sentimenti devono sembrargli sempre vivi e vegeti come il primo giorno per valere la pena, per lui o per lei, di esserci. Giornata in cui avvertite piccoli mutamenti negli amori vecchi e nuovi, specie per chi nasce dal 3 al 9 agosto, che vedrà il transito della Luna in aspetto negativo. Questa sollecitazione astrologica provocherà un’esigenza di rapporti seri, da vivere giorno per giorno e, contemporaneamente, determinerà la fine di illusioni amorose precedenti o l’abbandono di avventure sentimentali senza una vera meta, cui, a volte, il Leone si abbandona.

Nuovo giorno in cui affrontate alcuni nervosismi che vi condizioneranno di più nella seconda parte della giornata. Tenete a bada la vostra impulsività, specie se appartenete alla seconda decade leonina.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La cosa sorprendente della tua natura è che, come un buon politico, hai il tono di voce e la frase giusta per ogni situazione. Puoi sfoggiare il tuo sorriso e il tuo fascino e parlare per uscire da qualsiasi diverbio in cui entri. Abbraccia questo incredibile dono, ma assicurati che i tuoi obiettivi generali siano nobili anziché egoistici o vendicativi.

Oroscopo del Giorno 4 Ottobre 2022 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Fai qualcosa per la comunità oggi Toro, e considera davvero come i tuoi talenti e le tue abilità possono essere messi al lavoro al meglio. Considera di fare volontariato in una scuola o in una biblioteca. Dona il sangue o aiuta gli anziani. Qualunque cosa tu faccia, sorridi sapendo che stai entrando in contatto diretto con gli amici che hanno bisogno della tua assistenza. Invece di limitarti a lamentarti su come stanno andando le cose, assumi un ruolo proattivo nell’aprire la strada verso un mondo più filantropico.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Coinvolgi più della tua mente razionale oggi, Vergine. Se la tua mente continua sulla sua strada verso un mondo fantastico, potresti prendere in considerazione l’idea di arruolare l’aiuto di persone che possono aiutarti a portare un pò di disciplina nella tua situazione. Per te, è probabile che la sensazione generale del giorno sia che la mente sia disposta, ma la carne sia debole. Lascia che gli altri ti aiutino a trarre ispirazione per uscire dalla modalità pigra.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che tu abbia la sensazione che l’erba sia più verde dall’altra parte della recinzione oggi, Capricorno. Cerca di non rimanere troppo attaccato a questo. O fai lo sforzo di andare dove il paesaggio sembra più ricco e fruttuoso o resta dove sei. La chiave della vera felicità è assicurarsi che, indipendentemente da dove arrivi, ti godi il posto in cui ti trovi. Oroscopo del Giorno 4 Ottobre 2022 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se hai problemi ad affrontare un problema gigantesco Gemelli, non scoraggiarti o sopraffarti. La chiave per te è scomporre le cose in blocchi più piccoli, analizzarli e capire il loro ruolo all’interno del tutto. Scoprirai che facendo le cose un passo alla volta, qualsiasi problema che incontri sarà infinitamente più facile da superare di quanto potresti aver pensato all’inizio.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Supponi di essere qualcun altro per un giorno, Bilancia. Come ci si sente a essere trattati nel modo in cui tratti normalmente le altre persone? Questo è un buon momento per mettersi nei panni di qualcun altro e vivere la vita attraverso i suoi occhi. In questo modo, diventerai più consapevole delle tue azioni e dell’effetto che quelle azioni hanno sulle persone intorno a te.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua mente potrebbe vagare in una terra fantastica piena di castelli, maghi e draghi magici oggi, Acquario. Potresti scoprire che ti stai mettendo nei panni di una bella figura in un’alta torre che sta aspettando l’arrivo del compagno perfetto. Osserva lo scenario fantasioso che hai creato e guarda come i simboli e i personaggi si collegano alla tua vita reale. La tua immaginazione sta cercando di dirti qualcosa.

Oroscopo del Giorno 4 Ottobre 2022 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Può sembrare che tutti intorno a te siano felici e stiano ottenendo ciò che vogliono mentre tu sei bloccato in trincea, Cancro. Non paragonarti ad altre persone e non dare giudizi basati sulle apparenze esterne. La verità è che molto probabilmente guardano solo al futuro immediato e provano piaceri a breve termine. Tuttavia, hai gli occhi puntati sul lungo termine e probabilmente starai molto meglio.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi i tuoi pensieri potrebbero volgersi alla moda e ai diversi modi in cui puoi migliorare il tuo guardaroba. Non aver paura di creare un look che rifletta il tuo vero spirito interiore. Decorati con splendore esterno per illustrare i molti colori e strati diversi che porti all’interno. Non esitare a prendere una rivista di moda in edicola!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Prendi la corsia preferenziale e usa le tue parole potenti e la tua mente creativa per prendere decisioni rapide, consapevoli ma spontanee. Se ti trovi in ​​difficoltà oggi Pesci, non preoccuparti. Rilassati semplicemente, fai un respiro profondo e lascia che il tuo intuito ti guidi sulla strada giusta. Invece di sprecare la tua energia agitandoti impotente nell’acqua, chiama aiuto.