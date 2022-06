Oroscopo del Giorno 24 Giugno 2022 Venerdì

ARIETE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 24 Giugno 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ti appresti a vivere questa giornata con il tuo classico entusiasmo, l’energia, il mai sopito gusto per l’avventura fisica e mentale. Mercurio, dal segno amico dei Gemelli, forma un ottimo aspetto per te e ti rende fiducioso nel domani. I rapporti che gestisci sono all’insegna di una profonda generosità e si avvalgono della collaborazione e della comprensione reciproca. La configurazione astrale in generale favorisce un’armonia familiare, che, per te, è un fattore indispensabile di equilibrio.

L’intimità nel vissuto di coppia è il tratto dominante in questa giornata, specie se hai cominciato da poco una storia. Riprendi alla grande e a tutti i livelli, la comunicazione con la persona che hai scelto di avere accanto. Nella magica notte di San Giovanni, non è escluso si aprano per te entusiasmanti occasioni di incontro, discretamente piccanti e che si avvalgano di una cornice insolita, che un pò ti sorprenderà, se sei ancora single.

La tua voglia di andare lontano, di rinnovarti e di ampliare gli spazi, si manifesta a tutto tondo oggi, se fai una professione autonoma. È probabile il concepimento di un progetto di lavoro in collaborazione con associazioni, enti, realtà istituzionali che ti porterà poi a risultati eccellenti.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non solo il tuo successo, ma anche quello dei membri della tua famiglia potrebbe darti un vero culmine emotivo oggi, Leone. È probabile che la tua mente bruci di possibilità di espansione futura, alcune delle quali potrebbero non essere del tutto realizzabili. Tuttavia, dovresti concederti qualche volo di fantasia. Domani tornerai con i piedi per terra e vedrai le cose sotto una luce più pratica.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le recenti scoperte spirituali potrebbero farti sentire sia euforico che abbattuto. Il tuo lato sensibile ti dice che questo è un decisivo passo avanti sul tuo percorso spirituale, ma il tuo lato razionale potrebbe farti dubitare della realtà. Consolati nel fatto che la realtà è relativa, Sagittario. Quindi continua ad andare avanti.

Oroscopo del Giorno 24 Giugno 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐ EXCELLENT:Le persone a te vicine potrebbero essere un pò preoccupate per te, Toro. Troppo lavoro potrebbe farti sentire un pò meno in forma, forse anche un pò febbricitante e con il mal di testa. Se è così, questo è un buon giorno per prendersi una pausa, stare a casa e riposarsi. Non preoccuparti di sabotare il tuo successo. Continuerà. Fai una pausa e torna al timone domani.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potrebbe rivelarsi una giornata molto impegnativa Vergine. La promessa di un successo continuo potrebbe farti passare molto tempo al telefono, inviare mail o magari fare qualche breve viaggio nella comunità. Tuttavia, potresti non essere in grado di raggiungere tutti coloro con cui speravi di parlare. Non lasciare che questo ti abbatta. Sii persistente e alla fine li raggiungerai.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Molti dei tuoi obiettivi personali sono stati raggiunti o stanno per manifestarsi, Capricorno. Questo ti fa sentire euforico. Ti potrebbe essere chiesto di contribuire a enti di beneficenza o di fare prestiti a persone che non conosci davvero. Tendi a voler essere d’aiuto ovunque puoi, ma stai discriminando nell’aiutare gli altri in questo momento. Alcune persone potrebbero non essere molto affidabili.

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Tutto continua ad andare bene personalmente e professionalmente, Gemelli. Ti senti forte e vigoroso, ma potresti scoprire di essere un pò vago oggi. La tua mente potrebbe non avere la solita acutezza e potresti essere facilmente distratto. Questo non è un buon giorno per iniziare nuovi progetti. Cerca di concentrarti sul portare a termine vecchi compiti e sistemare le cose in sospeso per rendere questa giornata gratificante.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:I successi economici e finanziari ti fanno sentire felice e soddisfatto, Bilancia. Non vedi l’ora di andare avanti. Lo svantaggio di questo periodo è che le persone che non sono particolarmente affidabili potrebbero decidere di afferrarti per i propri scopi. Alcuni potrebbero anche chiedere prestiti. Fai attenzione a quelli che scegli di aiutare. Potrebbero non essere onesti con te. Non innamorarti di storie singhiozzanti.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Altre conferme di carriera e successo negli affari potrebbero arrivare oggi, Acquario. Probabilmente ti senti eccitato e motivato a continuare ad andare avanti. Potresti scoprire tuttavia, che maggiori responsabilità interferiscono con la tua vita sociale e chiederti se i tuoi amici si sono dimenticati di te. Non l’hanno fatto, ma ti sentirai meglio se trascorrerai qualche ora con gli amici ogni settimana.

Oroscopo del Giorno 24 Giugno 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo sballo dai tuoi recenti successi potrebbe farti desiderare di impazzire acquistando oggetti di lusso che prima non ritenevi pratici, Cancro. Questo va bene fintanto che sarai discriminante e non cederai all’acquisto d’impulso. Non è un buon momento per esagerare con cibi e bevande. Dovresti sicuramente goderti i tuoi successi pur facendo uso del tuo buon senso.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Mentre i tuoi sogni di carriera continuano ad esserci Scorpione, potresti scoprire che c’è un aspetto negativo. In primo luogo, ci sono nuove responsabilità e potresti dubitare della tua capacità di adempierle. In secondo luogo, potresti ritrovarti catapultato nel regno scomodo della politica d’ufficio. Non lasciare che queste cose mettano un freno al tuo entusiasmo. Hai quello che serve per soddisfare la prima preoccupazione e la saggezza per evitare la seconda. Avanti e verso l’alto.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:Il successo a tutti i livelli riempie la tua vita e ti fa sentire assolutamente meraviglioso, Pesci. Il rovescio della medaglia è che potresti essere un pò troppo coscienzioso. Stai dedicando molte ore extra? Sii discriminante su questo. Non lavorare più del necessario. Potresti stressarti al punto da mettere a dura prova la tua forza. Questo non ti porterà da nessuna parte. Calmati.