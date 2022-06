Oroscopo del Giorno 9 Giugno 2022 Giovedì

TORO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 9 Giugno 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Avrai tutta l’ispirazione di cui hai bisogno per iniziare a lavorare su alcuni dei problemi che hanno afflitto il tuo gruppo ultimamente, Ariete. Userai il tuo pragmatismo e tatto per affrontare in modo efficiente quelle cose che hanno reso la vita difficile alle persone che ami. Aiuta le persone a rimanere calme nell’atmosfera ansiosa che potrebbe circondarti tutti oggi.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi ti starai chiedendo quanto dovresti essere coinvolto in un certo conflitto tra familiari o nella tua carriera. C’è molta pressione su di te per trovare una risposta a questo problema. Ma tutto quello che devi fare è non schierarti da nessuna parte e vedrai che tutto dovrebbe funzionare bene. Potresti finalmente capire che probabilmente è meglio lasciare che le cose accadano da sole.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei un intellettuale o un poeta, un romanziere o un drammaturgo, Sagittario? L’energia celeste ti lascia solo con le tue ansie e con le tue domande. Sei sicuro di una sola cosa: le parole degli amici con cui hai deciso di trascorrere il resto della tua vita. Questo è un tipo di sogno e sfida che corrisponde alla tua identità. Troverai la tua vocazione e passione nella tua scrittura.

Oroscopo del Giorno 9 Giugno 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Plutone vi trasforma in un prode condottiero capace di resistere ai più temibili assalti, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 20 maggio. È sempre merito del pianeta più fecondo dello Zodiaco, che, grazie alla creatività e alla capacità di far leva sulle risorse segrete dell’Io, mostrerete un’insolita grinta e riuscirete a tenere botta ad alcuni contrattempi che questa giornata potrebbero intralciarvi il cammino.

Venere è al vostro fianco e vi regala la sicurezza in voi stessi, quella che ci vuole per essere al timone dei nuovi percorsi sentimentali che vi stanno capitando. Perché come dice Paola Turci: “se un’emozione ti cambia anche il nome, tu dalle ragione, se anche il cuore ti richiede attenzione, tu fatti del bene”. È quello che anche voi, oggi, senza alcun timore, oserete e compirete!

Un’ottima posizione di Giove nel buon vicino Ariete, permetterà di valutare attentamente l’ambiente circostante, eccellendo nella vostra professione con il vostro consueto garbo, l’intelligenza, l’equilibrio.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Devi ridurre lo stress e smettere di arrabbiarti per niente, Vergine. Anche se fino ad ora non sei riuscito a capire cosa ti infastidisce veramente, oggi capirai alcuni dei misteri della tua personalità e capirai cosa è esattamente che causa quei tuoi cronici sbalzi d’umore. Vedrai che non hai nulla di cui preoccuparti.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai lavorato troppo ultimamente e ti sei negato molti dei piaceri che vedi che gli altri si concedono? C’è un nuovo paio di scarpe che ti chiama dal tuo negozio preferito che proprio non riesci a comprare? Concediti questa giornata. Non te ne pentirai. È importante non confondere il prezzo di un oggetto con il suo valore. Pensaci.

Oroscopo del Giorno 9 Giugno 2022 Giovedì: segni di Terra

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Senza dubbio, la tua giornata avrà importanti conseguenze per il futuro della tua vita amorosa. È probabile che i dubbi che potresti avere oggi, soprattutto riguardo ai tuoi sentimenti, ti spingano a pensare alle cose prima di prendere qualsiasi decisione. Dovresti tornare indietro su ciò che hai fatto o marciare con convinzione? Questo è ciò che è in gioco in questo momento. Non essere troppo frettoloso riguardo alle cose.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Quei tipi arroganti devono davvero stare attenti a te, Bilancia. Anche se non ti fanno del male, vai dritto all’attacco per far capire loro che non ti intimidiscono. Questo stato di guerra costante dovrebbe calmarsi un pò con l’attuale energia celeste. Potresti anche scoprire che le persone possono rispettarti e apprezzarti anche se non sei costantemente sulla difensiva.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Forse la tua famiglia è lontana e ti manca molto, Acquario. Devi renderti conto che puoi contare sui tuoi amici. Saranno in grado di dimostrare il loro amore per te e mostrarti che sei importante quanto l’aria che respirano. Inoltre impediranno alle persone di approfittare di te nel tuo viaggio verso l’impossibile.

Oroscopo del Giorno 9 Giugno 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Sei naturalmente coinvolto nelle cose e pieno di energia. Stai anche cercando di lavorare sul modo in cui ti relazioni con le altre persone. Tuttavia, tendi a voler essere troppo coinvolto nelle loro vite a casa e al lavoro. A volte tendi anche a fare il lavoro al loro. Cerca di evitare di lavorare troppo. Pensa a come ti adatti al gruppo intorno a te.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Questo è un giorno importante per te Scorpione, soprattutto se sei un artista. Il lavoro che hai già iniziato sta cominciando a sfuggirti di mano. È tempo di dargli un nome e una propria identità nel mondo. Certo, è doloroso, ma sapevi che non ti sarebbe appartenuto per sempre. Questo è il tuo destino nella vita. Devi accettare sia la gioia che il dolore della creazione.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Quel bambino che eri una volta e che stai cercando così disperatamente di dimenticare ti sta ancora causando problemi, Pesci. Perché ti sforzi così tanto di negare quella parte dolce e tenera di te che viene fuori anche nella tua vita adulta? Ti dimenticherai più facilmente dei tuoi difetti, imperfezioni e complessi se ti limiterai a ricordare con affetto la tua infanzia e forse anche a sorriderci.