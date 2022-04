Tailleur da uomo Primavera 2022: la divisa maschile rompe le regole con classe

Destrutturata e di tessuto maglia. Questo è l’identikit della giacca da abbinare ad una t-shirt. La mancanza di costruzione e il tipo di stoffa meno “compatto” la rendono meno formale di quanto non sia per sua natura, ovvero adatta ad essere portata con un indumento dichiaratamente comfy.

Ora il completo da uomo non fa più coppia fissa con la camicia, ma ha trovato nuovi compagni di viaggio: la polo, meglio se infilata e a coste come quella di Fendi,e la classica T-shirt che vi salverà!

Il tailleur maschile conserva l’eleganza e la sartorialitàdel passato, ma sperimenta soluzioni più contemporanee e meno formali. Accanto alle classiche tonalità, marrone per Prada e grigio scuro per Louis Vuitton, il tailleur maschile gioca con una fresca gamma cromatica: arriva il verde per Etro, le texture brillanti proposte da Dolce&Gabbana , il rosa con Dior e un total white firmato Gucci.