Classifica zodiacale Primavera 2022 Bilancia: nona posizione

Non sarà un periodo eccezionale per il lavoro poiché l’opposizione di Marte rischia di farvi irritare e innervosire troppo. Ecco che occorre essere molto attenti alle situazioni professionali, evitando d’intraprendere percorsi nuovi ma rischiosi.

L’inizio della primavera è sicuramente molto interessante. Venere in Acquario crea in voi il desiderio d’innamorarsi nuovamente o comunque di vivere qualche nuova amicizia e avventura.