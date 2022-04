Classifica zodiacale Primavera 2022 Leone: decima posizione

Classifica zodiacale Primavera 2022 Leone

Fate un passo indietro, mettetevi a servizio di un gruppo o di un obiettivo non vostro. Il modo in cui gestite una grana lavorativa rivela molto della vostra filosofia. Muovetevi cercando di incontrare persone che possano rivelarsi utili ai vostri progetti. L’eros dà pepe alla vostra vita! Se siete single, il periodo è ottimo per fare conquiste e rivelarsi con le proprie performance sessuali. Le conquiste sono dietro l’angolo e voi sapete bene come ammaliare le vostre prede.