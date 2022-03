Oroscopo del Giorno 19 Marzo 2022 Sabato

Oroscopo del Giorno 19 Marzo 2022 Sabato: ACQUARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 19 Marzo 2022 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:I sogni con messaggi contrastanti potrebbero disturbare il tuo sonno stanotte. Un minuto farai un sogno meraviglioso e il prossimo potrebbe essere nero e cupo. Scrivili, Ariete. Il messaggio è probabilmente più positivo di quanto sembri. Le preoccupazioni per i soldi potrebbero affliggerti per tutto il giorno, ma probabilmente le cose non sono così male come sembrano. Assicurati di sapere tutti i fatti sulla tua situazione prima di lasciarti prendere dal panico!

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti fare la conoscenza di attori, musicisti o altri artisti, alcuni dei quali potrebbero essere abbastanza noti. Le occasioni sociali potrebbero portarti contatti preziosi, di cui potresti fare buon uso in futuro. Potresti divertirti così tanto tra le belle persone che non vorrai proprio tornare a casa! Non fare troppo tardi, comunque Leone. Avrai bisogno di tutta la tua energia domani!

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:L’eccessiva indulgenza ieri sera potrebbe averti lasciato un pò stordito oggi, Sagittario. Potresti voler passare la giornata a letto, ma la prospettiva di lasciare i compiti in sospeso potrebbe farti comunque andare avanti. È una cattiva idea. Il riposo è proprio ciò di cui hai bisogno in questo momento. Non sforzarti nemmeno a socializzare. Hai bisogno di un pò di tempo da solo per recuperare e raccogliere le tue risorse in modo da poter affrontare il mondo con le idee chiare.

Oroscopo del Giorno 19 Marzo 2022 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:La persona speciale della tua vita potrebbe lavorare troppo duramente causando stress e frustrazione per te. Le sue ore extra di lavoro potrebbero interferire con il tuo desiderio di goderti del tempo di qualità insieme. Le tue stesse preoccupazioni potrebbero mettere un freno alla tua autostima, Toro. Ti starai chiedendo se stai facendo tutto ciò che deve essere fatto. Potrebbe essere utile fare un elenco e cancellare ogni attività completata.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Qualcuno che vive lontano, qualcuno di cui non hai notizie da molto tempo, potrebbe farti una telefonata a sorpresa oggi. Sarai felice e probabilmente rimarrai al telefono troppo a lungo. Potrebbe essere necessario fare alcune commissioni, ma il tempo potrebbe tenerti al chiuso. Non preoccuparti, Vergine. Avrai ancora tempo per occuparti di altre questioni urgenti. Dovresti sentirti particolarmente artistico in questo momento. Sii creativo!

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:I piani per stare insieme a un gruppo di amici intimi potrebbero dover essere annullati a causa di alcuni imprevisti. Questo potrebbe farti sentire un pò giù Capricorno, specialmente se è coinvolto il partner. Cerca di non preoccuparti troppo. Sarai in grado di riprogrammare tutto e potresti comunque usare il tempo da solo per rilassarti e concentrarti.

Oroscopo del Giorno 19 Marzo 2022 Sabato: segni di Terra

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti provare a continuare o completare un progetto creativo di qualche tipo, ma la tua immaginazione non funzionerà come al solito. Inoltre, l’eccessiva indulgenza della scorsa notte potrebbe farti sentire un pò pigro, il che non aiuta la situazione. Metti da parte il tuo lavoro prima di rinunciarvi completamente, Gemelli. Questa è solo una situazione temporanea. La tua mente dovrebbe tornare alla normalità domani.

BILANCIA ⭐ EXCELLENT:Il denaro potrebbe essere fonte di preoccupazione oggi, Bilancia. Potresti sentire di aver speso troppo (chi non lo fa a volte?) o forse alcuni fondi che ti aspettavi sono stati trattenuti. Questo è un ritardo e non una situazione permanente (anche se potrebbe sembrarti così). Troppe preoccupazioni potrebbero rovinarti la giornata, e tu non lo vorrai. Se c’è qualcosa che puoi fare per alleviare la situazione, fallo. Altrimenti, resta dove sei.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sperimenti una nuova freschezza di spirito che una bella Venere nel tuo segno ti dà e il tuo cielo si illumina di simpatia e di sense of humor. In primo piano troviamo le amicizie, i contatti antichi e affettivi che mostrano una significativa importanza. Non sono da meno però anche i rapporti che si sono formati di recente e che ti vedono spesso mattatori e protagonisti di battute esilaranti. In famiglia il clima è sereno, soprattutto tra sorelle e fratelli, tra zie e zii, tra nonni e nipotini.

Venere e Saturno sono tuoi astri benevoli. Una bella carica di entusiasmo e di voglia di leggerezza anima il tuo ménage odierno di coppia, in special modo se festeggi il tuo compleanno dal giorno 5 al 17 del mese di febbraio. Sono possibili atteggiamenti scanzonati e fanciulleschi del tuo partner o della tua compagna che ti portano a sorridere e a vivere la dimensione a due in una maniera effervescente.

Con grande disinvoltura aiuti oggi un collega che si trova in evidente difficoltà e ti conquisti così una nuova e stimolante amicizia. La stima che da sempre ti accompagna in ufficio, è particolarmente in evidenza in questa giornata, grazie alla tua “buona azione”.

Oroscopo del Giorno 19 Marzo 2022 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentirti particolarmente protettivo nei confronti di tutti coloro che ami: bambini, famiglia, amici, animali domestici e la persona speciale della tua vita, Cancro. Le notizie sconvolgenti potrebbero farti riflettere sul futuro, ma non lasciarti abbattere. Tutto dovrebbe andare bene, quindi rilassati e goditi i tuoi cari. Guarda un bel film stasera, ti aiuterà a rilasciare la tensione e a metterti in uno stato d’animo migliore.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Troppo stress e tensione degli ultimi giorni potrebbero farti scontrare con il tuo partner. Anche se non è un disastro Scorpione, potrebbe comunque rovinare la tua giornata. Potrebbe essere meglio se ti prendessi qualche minuto per stare da solo e lasciare che tutta la tua negatività svanisca quando non c’è nessuno in giro. Ti sentirai meglio quando affronterai di nuovo la tua famiglia, i tuoi amici e il tuo partner.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una separazione temporanea da qualcuno vicino a te potrebbe farti riflettere sui bei momenti trascorsi insieme, specialmente nelle ultime settimane. È probabile che parlerai con lui o lei al telefono. Provi molto calore e affetto verso tutti quelli che ti circondano, ma anche un pò di tristezza, in particolare quando pensi alle persone lontane. Chiamale Pesci! Saranno felici di sentirti.