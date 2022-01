Profumi Priceless: le nuove fragranze firmate Mastercard

Priceless Passion è un cocktail inebriante di rosa centifolia (proveniente da Grasse, in Francia) e di rosa damascena del Marocco, dove le note dolci e avvolgenti del leggendario fiore sprofondano in qualcosa di più speziato, verde e persistente. La loro essenza è accentuata da un elegante mix di legni caldi e frutti rossi che donano alla fragranza carattere e passione.

“Abbiamo offerto esperienze legate alle passioni, investito in sport, moda, cucina e ora è il momento delle fragranze, perché possano dare un senso di passione e ottimismo necessari in questo momento storico”, ha chiarito Monica Biagiotti , EVP Global Consumer Marketing and Sponsorship di Mastercard.