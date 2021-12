Classifica zodiacale Inverno 2021-22 Scorpione: quinta posizione

Classifica zodiacale Inverno 2021-22 Scorpione stilata da Excellent Magazine

Le occasioni per innamorarsi arrivano, ma purtroppo non è facile trovare l’anima gemella. Giove ancora in Acquario non permette di vivere quell’emozione che fa battere forte il cuore, ma potrete comunque vivere momenti di distensione con il partner oppure stringere belle amicizie e godere di avventure erotiche. Le difficoltà che avete vissuto sul lavoro non sono semplici da risolvere e occorre attendere l’inizio del nuovo anno per trovare le giuste soluzioni.