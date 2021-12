Classifica zodiacale Inverno 2021-22 Bilancia: sesta posizione

Classifica zodiacale Inverno 2021-22 Bilancia stilata da Excellent Magazine

Classifica zodiacale Inverno 2021-22 Bilancia stilata da Excellent Magazine

Con Venere in Capricorno sarete costretti a prendere decisioni sentimentali drastiche. Se la crisi di coppia è molto importante allora separarsi sarà un’eventualità da non sottovalutare. Poche novità invece per i cuori solitari, per chi è alla ricerca di un nuovo amore: non sarà facile trovare la persona giusta. Fate attenzione allo spreco di risorse economiche e se siete alla ricerca di un lavoro, spedite il vostro curriculum prima della fine dell’estate.