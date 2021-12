Sandra Bucci, i libri abbandonati diventano opere d’arte

C’era una volta un libro vecchio che oggi è un’opera d’arte

Sandra Bucci, distinguersi nell’arte

“I libri si rispettano usandoli, non lasciandoli stare” (Umberto Eco)

Si chiama bookfolding, o che dir sì voglia “piegatura del libro”, la tecnica antica nata secoli fa in Giappone che fino alla metà del XIX secolo, era un vero e proprio mestiere.

Esponente di questa tecnica è l’artista Sandra Bucci nata a Ginevra, ma bolognese d’azione, che oggi ci racconta una storia fatta di amore, pazienza, voglia di reinventarsi, tutorial digitali, libri letti e poi piegati.

Ciao Sandra, ci spieghi in cosa consiste e come funziona la tecnica del bookfolding?

“E’ una tecnica parente degli origami, ma in questa arte non si piegano solamente i fogli di carta, si segnano, si piegano e si tagliano. Ci sono diverse tecniche da utilizzare, le mie preferite sono Cut & Fold e Shadow. Con la prima, a seconda se vengono piegate le linguette pari o dispari l’immagine può apparire in 3D oppure come scavata nelle pagine. Con la seconda tecnica invece, viene lavorata una pagina sì e una no, e l’effetto, come dice il nome, è appunto quello di un’ombra.”

Come è nata la tua passione?

“Da sempre sono una persona molta creativa, amante della manualità. Due anni fa, durante il periodo del lockdown, ho deciso di dedicarmi a quest’arte come passatempo, non pensando che sarebbe diventato anche un lavoro!

I libri che utilizzo sono usati, abbandonati in soffitta oppure invecchiati dalla lettura e io gli do una seconda possibilità, li faccio diventare preziosi, elementi di arredo unici.

È bellissimo dare nuova vita a qualcosa, soprattutto in un momento come questo dove sembra che non si possa fare a meno della tecnologia per andare avanti.”

Sandra piega e taglia ogni singola pagina con pazienza e precisione chirurgica, delineando con cura, millimetro dopo millimetro, quella che diventerà una scultura di carta e parole.

Ogni creazione è una piccola opera d’arte tridimensionale, un pezzo unico, nel progetto, nella forma, nella dimensione e soprattutto nel libro da cui è generata, un regalo originale che dura nel tempo.

