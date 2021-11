Oroscopo del Giorno 26 Novembre 2021 Venerdì

Oroscopo del Giorno 26 Novembre 2021 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Qualcuno che conosci bene potrebbe dirti una cosa mentre il tuo intuito te ne dice un’altra. Il tuo amico probabilmente è turbato da qualcosa di imbarazzante. Non forzare per avere informazioni. Arriveranno in tempo utile. Se vuoi aiutarlo, distrai il tuo amico portandolo fuori a cena o al cinema. Questo dovrebbe distogliere la mente dal problema per un pò.

LEONE ⭐ EXCELLENT:Disaccordi e malumori potrebbero ostacolare il completamento di un importante progetto. Potrebbe esserci un dettaglio del piano su cui alcune persone non sono d’accordo. È meglio tentare di rielaborarlo piuttosto che cercare di portare tutti ad un punto comune. Tutti sono troppo tesi per ascoltare la ragione. Invece, ascolta quello che hanno da dire e agisci di conseguenza. Rimani obiettivo!

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo partner potrebbe non presentarsi a casa tua stasera. Questo potrebbe farti essere comprensibilmente preoccupato. Non impazzire. Tutti i segni indicano che sta bene. Il traffico è il colpevole più probabile che vi tiene separati. La persona del tuo cuore potrebbe arrivare molto più tardi del previsto.

Oroscopo del Giorno 26 Novembre 2021 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un’amica potrebbe sembrare arrabbiata con te e potrebbe non ammetterlo. Se le chiedi cosa c’è che non va, probabilmente ti dirà “Niente”. Usa la tua intuizione per dedurre cosa la infastidisce e poi cerca di farti perdonare in qualche modo. Potresti voler rivalutare la tua amicizia. Potrebbe essere troppo poco comunicativa. Il termine “conoscente” potrebbe adattarsi meglio a lei di “amico”.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti essere tornato a casa tardi la scorsa notte e potresti sentirti un pò stanco. Prendi le tue vitamine e non usare il caffè come stimolante. Fai una camminata veloce per schiarirti le idee e liberare le endorfine. Ti solleverà il morale. Ciò ti consentirà di trascorrere la giornata normalmente. Attento che quelle nottate non diventino un’abitudine!

Cerca il dialogo e, se proprio non ce la fai, usa la comunicazione “non verbale” con la persona amata quest’oggi. Mercurio, Sole e Nettuno possono crearti intoppi nel gestire la tua relazione d’amore. Ma è solo una fase transitoria. Presto il cielo si schiarirà e avrai completa libertà d’azione potendo agire come di solito ami fare.

Sul lavoro, cerca di non affannarti se tutto non procede secondo quello che la tua mente perfezionista ha deciso. Questo effetto dei transiti planetari, hanno modo di avvertirlo principalmente i Vergine nati dal giorno 9 al 13 del mese di settembre.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Qualcuno da contattare per avere informazioni potrebbe essere temporaneamente non disponibile. Potrebbe essere necessario cercare di trovare tutto ciò di cui hai bisogno da qualche altra parte. Potresti girare in tondo fino a quando verrai indirizzato a qualcuno che ti rimanda alla persona che non puoi raggiungere. Intanto, lavora su qualcos’altro!

Oroscopo del Giorno 26 Novembre 2021 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Le emozioni potrebbero aumentare con le energie astrali di oggi. I tuoi amici potrebbero litigare molto. Stanne fuori! È meglio concentrarsi sulla soluzione del problema e rimuovere il motivo della tensione piuttosto che cercare di controllarlo. Tieni duro.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le tue emozioni potrebbero offuscare il tuo intuito oggi. Potresti non cogliere i pensieri e i sentimenti degli altri come fai normalmente e potresti sentirti in svantaggio. Questa è solo una condizione temporanea. Oggi dovrai solo fare affidamento sulla logica, che potrebbe essere molto utile. L’intuizione è più utile quando è combinata con l’intelletto.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Probabilmente stai andando meglio finanziariamente di quanto non hai fatto per molto tempo, ma potresti ancora non aver raggiunto alcuni degli obiettivi che ti eri prefissato. Questo potrebbe essere nella tua mente oggi. Se non stai attento, potresti stressarti troppo. Potrebbe essere più produttivo trovare con calma un modo per progredire più rapidamente. Puoi farlo.

Oroscopo del Giorno 26 Novembre 2021 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Alcune persone con cui trascorri molto tempo potrebbero entrare in un dibattito su concetti spirituali o metafisici. Questo potrebbe mettere a disagio te e tutti gli altri. Non è il momento di cercare di mediare. Entrambe le parti coinvolte sono troppo attaccate ai loro punti di vista. È meglio stroncare la cosa sul nascere e chiedere loro di non discuterne ora. Cambiate argomento!

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentirti particolarmente appassionato e desideroso di passare del tempo da solo con il tuo partner. Tuttavia la tua persona del cuore potrebbe essere trattenuta da altre responsabilità o potrebbe non essere dell’umore giusto. Potrebbe essere frustrante, ma non arrabbiarti. Non verrai rifiutato, anche se potrebbe sembrarti così. Fissa un appuntamento per domani. Meglio tardi che mai!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: I tuoi genitori o un’altra coppia a te vicina potrebbero litigare e ci si potrebbe aspettare che ti schieri. Non farlo! È meglio farsi da parte e lasciare che se ne occupino da soli, ricordando loro che tieni a entrambi. Il meglio che puoi fare in queste circostanze è cercare di aiutare a mediare un compromesso!