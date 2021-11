Oroscopo del Giorno 9 Novembre 2021 Martedì

Oroscopo del Giorno 9 Novembre 2021 Martedì: VERGINE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 9 Novembre 2021 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti un pò giù di morale oggi, ma mentalmente stai volando in alto. Le idee potrebbero continuare a saltarti in testa, mandandoti in voli di fantasia che eccitano la tua creatività. Questo è un grande giorno per leggere o guardare documentari o nutrire in altro modo il tuo intelletto. Qualunque cosa impari potrebbe esserti di grande utilità pratica in futuro.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potresti chiedere l’aiuto di amici per aumentare le tue abilità informatiche. Potresti essere interessato al lato artistico dei computer e vuoi sperimentare la grafica o l’animazione. Potrebbe interessarti anche il videogiornalismo. Potresti ricevere alcune buone notizie inaspettate su un possibile aumento del reddito, anche se potrebbe arrivare in ritardo.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai mai desiderato essere una star del cinema o partecipare in qualche modo all’industria cinematografica? Oggi potresti avere la tua occasione o almeno imparare alcune delle abilità tecniche richieste. Potresti impiegare del tempo per conoscere la grafica o i dettagli del lavoro di ripresa. Potresti anche incontrare alcune persone coinvolte in questo settore.

Oroscopo del Giorno 9 Novembre 2021 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti cercare di espandere la tua conoscenza delle arti. Potresti decidere di esplorare le gallerie, assistere a un concerto o suonare, o dare un’occhiata agli ultimi best seller. Un amico potrebbe accompagnarti. Libri, oggetti d’antiquariato o altri oggetti raffinati potrebbero essere particolarmente attraenti ora. Cerca di evitare gli acquisti. Scoprirai tantissimi articoli che ti piacciono e che vorrai acquistare!

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe arrivare una nuova storia d’amore. Un vecchio amico potrebbe improvvisamente sembrarti di più, mandando la relazione in una direzione completamente nuova. Potrebbe succedere anche il contrario. Un vecchio amore potrebbe riapparire e far risorgere il lato intellettuale della vostra relazione, facendo di un vecchio amore un nuovo amico. Le circostanze intorno a te stanno cambiando e anche tu. Sei il tipo che accoglie il cambiamento!

Nettuno in aspetto contrario, specie se appartieni alla terza decade, ti invita a non seguire le vie battute e a lasciarti andare, in amore, alle strade della fantasia e dell’improvvisazione. Ne avrai tutto da guadagnare! Plutone apre strade affettive nuove ai nati nella terza decade. Attentissimo al settore economico dell’esistenza, ti trovi oggi di fronte a una spesa che ti tenta e non sai se mettere mano al tuo portafoglio. Chiedi consiglio a una persona a te cara che potrà darti elementi per scegliere, senza timore di sbagliare.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti sei sforzato un pò troppo negli ultimi giorni e potresti sentirti un pò svogliato. Tuttavia, la tua mente è ancora attiva e potresti cercare stimoli attraverso libri, TV o conferenze di qualche tipo. Dovresti trovare eccitante tutto ciò che impari. Potrebbe portarti in una nuova direzione. Oggi potresti trasformarti in un viaggiatore in poltrona!

Oroscopo del Giorno 9 Novembre 2021 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti avere il desiderio di esaminare la tua genealogia. Internet ha reso possibile a tutti di conoscere i propri antenati e ora è un ottimo momento per farlo. Spiritualmente, potresti anche decidere di esplorare vite passate o entrare in contatto con spiriti guida. Le attività di gruppo potrebbero essere di grande aiuto in queste attività.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Intuizioni che scaturiscono dal profondo potrebbero mandare la tua immaginazione in estasi. Forse le idee per saggi, poesie, dipinti o musica fluiscono nella tua mente a ondate. Potresti voler rimanere a casa per svilupparle anche se potresti prendere in confidenza un amico, o forse il tuo partner. Continuano ad arrivare le idee! Potrebbero significare di più per te in seguito.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti fare dei sogni molto strani ma belli. Prendi nota. Stanno cercando di dirti qualcosa. Potresti anche fare un piano fuori dal comune per aumentare il tuo reddito che potrebbe funzionare o meno. Considera tutti gli aspetti del tuo piano ed entra in contatto con la realtà prima di approfondire. Potrebbe essere fattibile ma non nei modi in cui pensi ora.

Oroscopo del Giorno 9 Novembre 2021 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le idee pratiche, scientifiche o spirituali di ogni tipo sono il sangue della tua vita. Oggi potresti ampliare le tue conoscenze. Molto di ciò che impari potrebbe essere basato su tecnologie come telescopi o acceleratori di particelle. Stai solo grattando la superficie oggi. Molto di ciò che impari può confonderti, ma rimani in te. Tutto avrà più senso in futuro!

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le notizie sulla difficile situazione degli svantaggiati del mondo potrebbero farti accarezzare l’idea di fare più di quello che sei per fare la differenza. Questo è un obiettivo lodevole, ma sei più incline a vedere il lato romantico dell’aiutare i bisognosi rispetto alla dura realtà della situazione. Prima di decidere di affrontare qualsiasi nuova ambizione oggi, considerala da tutti i punti di vista. Potresti cambiare idea.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti iniziare a vedere i tuoi amici sotto una nuova luce. Forse i loro successi hanno suscitato la tua ammirazione. Una persona speciale potrebbe sembrare più perfetta che mai e potresti improvvisamente vedere il tuo amico attraverso una foschia romantica. Tieni presente che la tua visione di queste persone rispecchia solo la tua visione di te stesso. Riconosci i tuoi meriti ma anche quelli degli altri.