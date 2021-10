Migliori Ristoranti 2021: i locali che si distinguono in tutto il mondo

Migliori Ristoranti 2021

I locali innovativi del mondo che si stanno distinguendo,

cambiando il modo di cenare

Nonostante le enormi difficoltà nel settore della ristorazione, le proprietà eccezionali hanno continuato ad aprire in tutto il mondo (quasi mille attività l’anno scorso solo negli Stati Uniti!). Ecco una lista dei Migliori Ristoranti 2021: i nuovi locali innovativi del mondo che si stanno distinguendo, cambiando il modo di cenare.

Cat-Su Sando, Chicago

Nel menù in continua evoluzione, sono stati appena aggiunti ramen e kombucha fatti in casa, ma anche versioni americane di panini e snack giapponesi come i kushiyaki (spiedini di carne e verdure alla griglia), Spam musabi e gyoza. Ordina uno di tutto e condividi!

Pugile, Auckland, Nuova Zelanda

A prima vista potrebbe sembrare un santuario del minimalismo dalle pareti di carbone, ma non lasciarti ingannare. L’ultima novità dello chef Ed Verner trabocca di un’energia teatrale che non solo spinge i confini, ma li cancella. Non esistono distillati e l’unico vino qui è stato trasformato in cocktail pieni di umami. Il menù, in stile kaiseki, è fantasioso quanto le bevande: dai pretzel al grasso di maiale serviti con panna al matcha e uova di salmone al sashimi.

Comunione, Seattle

Le radici sono profonde nel ristorante Central District dello chef Kristi Brown. Brown si è affermata sulla scena gastronomica della città come una maestra del soul food; ora sta deliziando tutti con il suo caratteristico hummus di piselli dagli occhi neri. Il menù strizza l’occhio anche alle comunità asiatiche e dell’Africa orientale di Seattle con piatti come il pesce gatto fritto.

Miro Kaimuki, Honolulu

L’esterno è così discreto che è un’impresa individuare la porta. Ma una volta che sarai dentro e ti sarai sistemato in uno dei separé di legno chiaro sorseggiando un cocktail di whisky giapponese affumicato infuso con miele nero, ti sentirai come un re! Il ristorante offre un menù fisso di cinque portate che cambia mensilmente. Il pasto si conclude sempre con un dolce da favola, come la torta matcha al frutto della passione!