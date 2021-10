Rum Diplomático: il liquore che conquista il palato e fa bene all’ambiente

Questi sono i motivi per i quali è stata definita una piattaforma Distilled Consciously (“Distillato Consapevolmente” ), dove sostenibilità vuol dire anche istituire un sistema autosufficiente con energia a impatto contenuto per gestire i sottoprodotti, riciclare i rifiuti e ottimizzare le risorse.

Una zona strategica dal punto di vista ambientale, dove la distilleria può beneficiare di acque fresche e terreno fertile; in altre parole, di un territorio ideale per le piantagioni di canna da zucchero, essenza di ogni rum di qualità che si rispetti.

E allora voliamo insieme fino ai piedi delle Ande , in Venezuela , dove Rum Diplomático viene prodotto da Destilerías Unidas S.A. (DUSA), azienda a conduzione familiare fondata nel 1959, prima ed unica ad esser stata premiata nel 2018 con il “Spirit Brand of the Year” da Wine Enthusiast.

Chi non ha mai sentito parlare (o visto l’etichetta di) Rum Diplomático nei bar di tutto il mondo? E soprattutto, chi non ne ha mai provato l’essenza venezuelana nel bicchiere?