Oroscopo del Giorno 16 Settembre 2021 Giovedì: SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 16 Settembre 2021 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti essere stato preoccupato per i soldi ultimamente, Ariete. Oggi un membro della famiglia potrebbe fare una spesa che tu consideri inutile e irresponsabile. Prima di arrabbiarti sappi che potrebbe non essere tutto come sembra! Se guardi la situazione obiettivamente, potresti vedere che non sei in gravi difficoltà finanziarie e la spesa non ha tolto molto alle casse della famiglia.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: A volte vai indietro con le cose, Leone? Sei coinvolto nella corsa al cercare di avere più soldi e sicurezza con l’idea che alla fine guadagnerai la libertà di fare ciò che ti rende felice? Il fattore felicità in realtà funziona al contrario. Devi prima essere chi sei e poi intraprendere le azioni necessarie per avere ciò che vuoi veramente.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Troppo stress da superlavoro potrebbe metterti i nervi a dura prova oggi, Sagittario. Quando qualcuno fa un’osservazione, potresti vedere insulti dove non è previsto. Non essere così nervoso da immaginare traditori dietro ogni porta. Se puoi, lavora da solo e fai una passeggiata per schiarirti le idee. Questo ti metterà in uno stato d’animo migliore e in uno spazio più rilassato.

I rapporti consolidati ricevono l’incondizionata approvazione celeste. E arriva da Venere che dà la sua benedizione più autorevole, specie se festeggi il tuo compleanno dal 24 novembre al 3 dicembre. Sono prevedibili convivenze, matrimoni, figli che suggellano le unioni stabili. I single vivono sorprese di incontri inattesi che riaccendono in loro l’eros, specie se sono nati in dicembre.

Alcune incognite in campo professionale pongono la necessità di una maggiore organizzazione del tuo lavoro. E tu con il tuo senso pratico e la capacità di semplificare riuscirai a trovare la soluzione più opportuna.

Oroscopo del Giorno 16 Settembre 2021 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti trovare necessario rifiutare un invito a un evento Toro, e l’ospite potrebbe per qualche motivo sembrare offeso. Il tuo amico è probabilmente oberato di lavoro e stressato e tende a reagire in modo eccessivo a qualsiasi situazione. Rilassati un pò. Spiega le cose al tuo amico e poi proponi di incontrarvi in un altro momento. Questo è tutto ciò che puoi fare ora.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: Una chiamata arrabbiata da qualcuno che vive lontano potrebbe prenderti alla sprovvista oggi, Vergine. Nella tua mente, la persona non ha motivo di essere arrabbiata e sta gonfiando le cose in modo sproporzionato. Probabilmente non ascolterà ragioni. Dì il più tranquillamente possibile che la contatterai domani e poi riattacca. Dai a questa persona il tempo di calmarsi prima ancora di cercare di sistemare le cose.

CAPRICORNO ⭐ EXCELLENT:Potrebbero scoppiare litigi tra i membri del tuo gruppo, Capricorno. Potresti chiederti qual è il problema dal momento che ciò di cui stanno discutendo sembra piuttosto sciocco. A quanto pare è importante per loro! Se te la senti, tira fuori i tuoi amici dal loro caos emotivo e analizza l’argomento in modo più obiettivo. Potrebbe non calmarli, ma almeno avrai fatto qualcosa!

Oroscopo del Giorno 16 Settembre 2021 Giovedì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Hai camminato molto ultimamente? Se è così Gemelli, i tuoi piedi potrebbero essere doloranti. Ciò potrebbe influire notevolmente sul tuo livello di energia, per non parlare della tua capacità di svolgere qualsiasi lavoro. Concentrati su compiti di routine che richiedono poca riflessione e possono essere svolti anche da seduti. Stai lontano da qualsiasi litigio! Rilassati in un bagno caldo stasera.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti passare molto tempo alla ricerca di un oggetto perduto, Bilancia. Questo oggetto può avere solo un valore affettivo. Tuttavia, per te è importante ritrovarlo. Questo non è un buon giorno per cercare. Sei in uno stato d’animo piuttosto frenetico e potresti guardarlo senza in realtà vederlo. Aspetta domani. Quello che cerchi è probabilmente nelle vicinanze e solo nascosto in qualche modo.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Qualcuno potrebbe saltare le sue responsabilità oggi Acquario, facendo ricadere compiti extra su tutti gli altri, incluso te. Questo potrebbe suscitare rabbia e risentimento e sicuramente causerà più stress. Delega le attività se puoi. Metti le tue in ordine di urgenza e poi prendile uno alla volta lentamente e con attenzione. Se le

meno importanti devono aspettare fino a domani, così sia!

Oroscopo del Giorno 16 Settembre 2021 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentirti trascurato e non amato, come se il tuo partner lo stesse facendo apposta per ferirti. Probabilmente non è questo il caso. Il tuo partner sta solo cercando di essere socievole con gli altri e non si rende conto che ti fa arrabbiare. C’è un pò di confusione. Il tuo partner potrebbe avere la tua stessa reazione e arrivare di corsa!

SCORPIONE ⭐ EXCELLENT:Oggi potrebbe eserci un piccolo litigio o una separazione con il partner Scorpione, probabilmente per qualcosa di banale. È probabile che arriverai al punto in cui potresti non voler mai più vedere questa persona. Fai un allenamento o una camminata per schiarirti le idee, ottenere le endorfine necessarie e visualizzare la situazione in modo più obiettivo. Poi telefona al tuo partner e risolvi tutto.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se hai intenzione di partire presto per un viaggio Pesci, fai un elenco di ciò che devi fare e spunta ogni compito mentre lo porti a termine. Altrimenti potresti andare nel panico all’ultimo minuto perché hai dimenticato qualcosa di importante. Stai calmo anche se sembra impossibile. È meno probabile che dimentichi qualcosa se rimani concentrato.