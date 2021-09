Tendenze Casa Autunno 2021: tra classico, minimalismo nordico e giapponese

Tendenze casa Autunno 2021

Stile classico o moderno, minimalismo nordico e giapponese

Tendenze Casa Autunno 2021: tra tradizione e gusto vintage

Tendenze Casa Autunno 2021 – Ogni casa rispecchia la personalità e l’anima di chi la abita, è un “rifugio”, una vera e propria oasi di pace e relax, ma guai a non essere alla moda! Ecco alcune Tendenze Autunnali di questo 2021 per l’arredamento.

Lo stile japandi mixa in chiave minimal le influenze giapponesi e nordiche. Design pulito e lineare, toni neutri e grande attenzione all’ambiente e alla ecosostenibilità. I mobili bassi, nella cultura giapponese, richiamano alla connessione con la terra. In casa bisogna eliminare il superfluo per fare posto a ciò che serve ed è funzionale.

Nello stile nordico puro avremo ambienti accoglienti, semplici e pratici, in perfetto equilibrio con gli elementi naturali. Toni chiari, bianco in ogni sua declinazione, e legno che diventa il protagonista indiscusso di ogni stanza, meglio se chiaro o naturale.

Tra le Tendenze Casa Autunno 2021 non manca lo stile classico che torna prepotentemente in chiave più contemporanea. L’arredo è un mix tra tradizione e gusto vintage. Legno massiccio, intarsi e decorazioni ricche ma essenziali. Pavimenti in cotto, granito, marmo, pietra e mosaici. Pareti intonacate dai toni chiari o carta da parati.

Per lo stile industrial, anche se non disponiamo di grandi spazi, possiamo scegliere arredi che richiamano le fabbriche del ‘900 e utilizzare cemento a vista, mattoni rossi, ferro e acciaio. Colori scuri ed effetti metallizzati, rovinati dal tempo, in casa tutto viene lasciato a vista (tubi, fili, travi), e contrasta con gli arredi dai colori caldi e audaci. Le pareti sono o bianche e grigio perla o rivestite di pietra e mattoni.

Da annoverare tra le Tendenze Casa Autunno 2021 lo stile earthy boho, con un forte richiamo alla terra e alla natura che unisce elementi retrò e moderni. Interni eleganti ed accoglienti in perfetto equilibrio tra esterno ed interno, tra città e natura. I colori sono quelli della terra: bianco, grigio, legni chiari, piccoli cenni di nero e grigio antracite a contrasto, tanto verde con l’inserimento di piante a decorazione degli ambienti.