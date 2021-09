Oroscopo del Giorno 1 Settembre 2021 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 1 Settembre 2021 Mercoledì: SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 1 Settembre 2021 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua mente ti dà una grande sicurezza Ariete, che ti permette di esplorare altri mondi. Hai il tuo avamposto satellitare che funziona senza intoppi e ora puoi fare viaggi sapendo di avere una struttura sicura su cui fare affidamento. Trova nuovi modi per portare l’amore nella tua vita.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Qualcosa di insolito potrebbe farti sorridere oggi, Leone. Cerca la bellezza e l’amore nelle cose più semplici. Se non riesci a vederle, lavora per adattare il tuo atteggiamento. Probabilmente è il tuo stato interiore che deve essere aggiustato, non il mondo intorno a te. Se riesci a passare ad uno stato d’animo leggero e comprensivo, riceverai le risate e il romanticismo che sicuramente illumineranno la tua giornata.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le cose tendono a rimanere abbastanza ordinate per te, Sagittario. Anche se il tuo cuore potrebbe voler librarsi tra le nuvole, scoprirai che c’è un lato stabile dell’equazione che funziona per mantenere le cose in prospettiva. Potresti prendere in considerazione l’idea di impegnarti maggiormente con qualcuno che ami. Hai una mente sana e solida per poterlo fare ora.

Non hai ancora qualcuno al tuo fianco? Guardati attentamente attorno: con il tuo magnetismo riuscirai a conquistare i cuori più duri e inariditi. Venere ti indirizza verso le persone giuste da incontrare al momento più opportuno. Per chi invece è in coppia e festeggia il compleanno nella prima decade, Saturno in Aquario apre a progetti entusiastici di gite brevi, di inviti da condividere con amici, di progetti futuri di viaggi, anche lunghi, che vi rendono il cuore leggero.

Sei un segno che, solitamente, i manuali di astrologia definiscono sperperatore, ma non sempre è così. È vero che per te i soldi sono un mezzo e non un fine, li usi per colorare il tuo quotidiano. Ma è anche vero che, quando vuoi, sai essere lucidamente parsimonioso e tesaurizzare con maestria le tue sostanze.

Oroscopo del Giorno 1 Settembre 2021 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Questo è un buon momento per prendere più sul serio la tua arte, Toro. Probabilmente sei nato con talento, ma forse non lo tratti con lo stesso rispetto di qualcuno dotato solo di una frazione delle tue capacità naturali. Guarda i tuoi strumenti in modo realistico e capirai che hai il potere di ottenere grandi risultati quando metti in moto la tua natura creativa.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È tempo di mettersi in gioco e assumersi la responsabilità delle cose che vuoi che accadano, Vergine. Una cosa è parlare di grandi visioni e sogni, ma la linea di fondo è che continueranno a rimanere concetti astratti a meno che non lavorerai per svilupparli in qualcosa di solido e tangibile. Metti alla prova questa teoria per te stesso oggi.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che gli impegni nel tuo calendario sociale si stiano accumulando fino all’assurdo, Capricorno. Assicurati di programmare un pò di tempo per te da qualche parte. Oggi sei esigente riguardo ai tuoi amici. Sentiti libero di dire di no alle persone che semplicemente preferiresti non vedere.

Oroscopo del Giorno 1 Settembre 2021 Mercoledì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Non dare per scontato che la persona che stai cercando di raggiungere stia ricevendo i tuoi messaggi, Gemelli. Forse stavi aspettando una risposta, pensando che questa persona ti abbia spiazzato. Forse questa persona non capisce la domanda che stai cercando di porle. Quando si tratta di questioni di amore, dovrai precisare le cose.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La sensazione calda e amorevole che hai coltivato felicemente richiede un pò di praticità per far funzionare la tua vita romantica come desideri. Ricorda che meno è di più, Bilancia. Avere amore nella tua vita non significa necessariamente che devi essere il migliore amico di ogni persona che incontri. Questo è un buon momento per godersi più tempo di qualità con meno persone.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Solo perché il tuo cuore si sente più generoso ora non significa che devi inviare fiori a tutti quelli che conosci, Acquario. In un giorno come questo dovresti incanalare tutto il tuo incredibile amore e affetto verso una persona speciale. Aiutala a sentirsi parte importante della tua vita.

Oroscopo del Giorno 1 Settembre 2021 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti senti rimproverato per il modo in cui hai reagito a una situazione che è venuta fuori in modo diverso da come avevi sperato. Fidati di aver agito nel modo migliore, più calmo e più comprensivo possibile. Se la persona con cui hai a che fare non capisce le tue azioni, probabilmente è più una conseguenza del suo bagaglio e non del tuo.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti un pò riservato quando si tratta di questioni di amore, Scorpione. Le altre persone potrebbero considerare questo piuttosto strano quando vedono che improvvisamente il tuo coraggioso movimento in avanti si fermerà drasticamente. Non sentirti in dovere di trovare scuse per come ti senti. Probabilmente è meglio se rallenti un pò, soprattutto quando si tratta di amore.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti essere confuso dal tuo cuore, Pesci. Può essere estremamente frustrante quando non riesci a tenere a freno le tue emozioni. Questo conflitto interno è un segnale che c’è una lezione da imparare. Forse il tuo cuore sa qualcosa che la tua mente razionale non ha ancora realizzato.