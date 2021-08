Oroscopo del Giorno 28 Agosto 2021 Sabato

Oroscopo del Giorno 28 Agosto 2021 Sabato: GEMELLI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 28 Agosto 2021 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potrebbe essere necessario fare un breve viaggio, Ariete. Potrebbe essere scoraggiante visto che ti allontanerà dal tuo attuale interesse amoroso, ma va bene lo stesso. Una telefonata in questo giorno carico di emozioni potrebbe far progredire la tua relazione più di una serata forzata insieme!

LEONE ⭐ EXCELLENT:L’assenza di espressioni dirette d’amore potrebbe far sembrare la tua vita piuttosto vuota oggi, Leone. Se sei single, potrebbe non esserci nessuno con cui divertirti. Se sei coinvolto, è probabile che il tuo attuale interesse amoroso non voglia stare insieme. Non perdere tempo a preoccuparti per questo. Fai altri piani.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se sei single Sagittario, potresti sentirti un pò giù oggi. Tutti i tuoi amici che hanno una relazione potrebbero avere dei programmi mentre tu dovrai tornare a casa da solo. Rilassati. Molte persone nelle relazioni non sono necessariamente felici. Hanno i loro problemi e talvolta si sentono sole e frustrate. Ci sono alcuni vantaggi nell’essere single. Sfrutta al meglio questa giornata e divertiti!

Oroscopo del Giorno 28 Agosto 2021 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Lo strano comportamento di un interesse romantico potrebbe averti confuso, Toro. Il tuo partner ti evita? Le telefonate sono senza risposta? A volte le persone vedono l’amore come una minaccia alla loro indipendenza e scelgono di ignorarlo. Il modo migliore per affrontare questo problema è non premere troppo su questioni delicate. Esci a cena e comportati come un amico. Tieni l’amore fuori dall’equazione per ora!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti decidere di sottrarti alle responsabilità Vergine, magari per festeggiare in privato a casa con il tuo partner! Il divertimento potrebbe essere in ritardo se la persona amata viene inaspettatamente portata via per un pò. Ricorda solo che la qualità è meglio della quantità!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi puoi sostituire il cioccolato alla mancanza di amore. Va bene, ma limitati a una piccola quantità. L’eccessiva indulgenza nei dolci potrebbe fartene pentire quando avrai mal di stomaco, per non parlare di quando salirai sulla bilancia! Ricorda, la moderazione è la chiave.

Oroscopo del Giorno 28 Agosto 2021 Sabato: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Hai invitato alcuni amici per una festa stasera, Gemelli? Se è così, i tuoi ospiti ti faranno divertire! Va tutto bene. La giornata è piena di amore e gioia. Intrattenerli è il tuo modo per esprimere il tuo apprezzamento. Se sei coinvolto sentimentalmente, tu e il tuo partner potete festeggiare in privato dopo che tutti i vostri ospiti se ne saranno andati. Rilassati, lasciati andare e goditi la tua festa!

Un bisogno di comunicare, di comprendere e capire le esigenze della tua dolce metà ti prende. È una fase in cui senti il bisogno di maggiore unione, di rinforzo delle mete che la tua coppia si sta ponendo. Se appartieni alla seconda decade del tuo segno, non forzare troppo la mano, Nettuno e Mercurio in angolo disarmonico con il tuo segno potrebbero renderti involontariamente rigido.

Concludi con la tua abilità e competenza, un impegno che ti era stato assegnato in precedenza e che ti aveva fatto stare un pò in ansia. Non aver fretta di ricevere subito riconoscimenti dai capi per quanto hai svolto con diligenza. Le conferme, senza escludere anche risultati di tipo materiale, non tarderanno ad arrivarti.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti trascurata e non amata oggi, Bilancia. Se sei single, potresti sentirti peggio. Rallegrati. Se vai in giro con un’espressione così depressa e drammatica sul viso, nessuno avrà voglia di chiederti di uscire. Cerca di renderti felice facendo le cose che ti piace fare. Se sorridi, diventerai una calamita per qualcuno che ha amore da dare.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Se non sei sposato o fidanzato Acquario, potresti sentire che il tuo attuale interesse amoroso ti sta evitando. Ma ricorda, questa è solo la tua immaginazione. Le relazioni hanno sempre alti e bassi, quindi non preoccuparti. Se hai seri dubbi che ci sia qualcosa che non va, chiedi al tuo partner.

Oroscopo del Giorno 28 Agosto 2021 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Altre responsabilità potrebbero tenerti lontano dalla persona amata oggi, Cancro. Se hai programmi per stasera, o anche se non li hai, potresti trovarlo piuttosto deprimente. Dov’è la persona che ami? Il tuo partner sta facendo baldoria e si diverte mentre tu lavori come un matto? Non torturarti con pensieri come questo.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei preoccupato che il tuo partner non ti ami tanto quanto tu ami lui o lei, Scorpione? L’amore ha molte sfaccettature. Non tutti riescono ad esprimere l’amore o sentirsi a proprio agio con le manifestazioni pubbliche di affetto. Se qualcuno ti ama, ci sono tanti modi per dirlo. Potrebbe essere il modo in cui ti guarda, come ti tocca o piccoli favori che fa. Se non sei sicuro, perché non chiedi?

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti essere un pò depresso oggi se tu e il tuo partner state attraversando un momento difficile. Forse c’è qualcosa di non detto che unisce tensione e imbarazzo nella tua vita. Prova a trovare la radice del problema. Andrà solo peggio se non ne parlerai. Non emozionarti troppo quando solleverai la questione. Chiedi solo se il tuo partner è infastidito da qualcosa.