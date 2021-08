Harley-Davidson Sportster S: un taglio netto con il passato

Harley-Davidson Sportster S

La nuova Harley-Davidson Sportster S taglia completamente i ponti con il passato

Niente a che vedere con il passato. La nuova Harley-Davidson Sportster S taglia completamente i ponti con il passato di un modello che è rimasto concettualmente uguale per oltre sessanta anni, essendo in produzione dal 1957.

Siamo di fronte ad un vero e proprio salto in avanti che parte dal motore, cuore di ogni motocicletta da qualsiasi lato dell’oceano. È sempre un bicilindrico a V longitudinale, ma è raffreddato a liquido e ha la distribuzione a 4 valvole per cilindro con il doppio albero a camme in testa. Si chiama V-Twin Revolution Max 1250T e deriva dall’unità che ha debuttato sulla Pan-America, rispetto alla quale ha perso qualche cavallo: sono 121 anziché 150, ma i 125 Nm di coppia (invece che 128), vengono erogati più in basso e in modo più fluido, da un propulsore che gira comunque fino a 9.500 giri.

Addio anche al vecchio telaio in tubi di acciaio, visto che il nuovo V2 è portante e supporta la parte anteriore del telaio, l’elemento centrale e la sezione di coda, contribuendo anche a far scendere il peso a 228 kg in ordine di marcia. A livello stilistico la nuova Harley-Davidson Sportster S è s un altro pianeta: il serbatoio del carburante, la sezione posteriore e lo scarico doppio alto incorniciano il propulsore, mentre il pneumatico anteriore è in classico stile bobber, così come la sella monoposto sottile. Addio anche al vecchio telaio in tubi di acciaio, visto che il nuovo V2 è portante e supporta la parte anteriore del telaio, l’elemento centrale e la sezione di coda, contribuendo anche a far. A livello stilistico la nuova Harley-Davidson Sportster S è s un altro pianeta: il serbatoio del carburante, la sezione posteriore e lo scarico doppio alto incorniciano il propulsore, mentre il pneumatico anteriore è in classico stile bobber, così come la sella monoposto sottile.