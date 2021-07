Trend Borracce Estate 2021: dissetarsi con stile

Trend Borracce Estate 2021 – Se ormai possedere una borraccia per non usare bottiglie di plastica è un’usanza molto diffusa e molto fashion, si potrebbe anche dire una moda, le grandi case del fashion non restano di certo indietro e lanciano i loro prodotti glamour.

Negli ultimi anni sono spuntati sempre più gadget associati al lusso: i porta-disinfettanti per le mani di Fendi, il lunch box di Prada o ancora la custodia per AirPods di Bottega Veneta… Ma tra gli accessori più di tendenza legati al lifestyle, quest’estate troviamo senza dubbio il Trend Borracce Estate 2021: un vero must have per restare idratati con stile e ridurre il consumo di plastica.

Se non avete una borraccia o se siete alla ricerca dell’accessorio perfetto che porti la vostra, date un’occhiata alle proposte che i designer hanno pensato per la bella stagione: tantissime opzioni di mini ed eleganti borse a tracolla, o imbracature di ispirazione sportiva e utility, per portare sempre con voi la bottiglia d’acqua, adattandosi a qualsiasi stile.

Ci sono i modelli più minimal e democratici, come quelli in bianco e nero proposti da Saint Laurent, Alberta Ferretti e Christopher Kane, ma anche delle borracce audaci e lussuose, come quella tempestata di applicazioni gioiello, firmata Collina Strada, o ancora la bottiglia con borsetta a tracolla regolabile di Fendi, in pelle.