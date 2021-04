Camicia da Uomo Primavera/Estate 2021: come distinguerla e renderla più cool

CAMICIA DA UOMO PRIMAVERA/ESTATE 2021

TUTTI I CONSIGLI DI STILE PER LA CAMICIA UOMO PRIMAVERA/ESTATE 2021 ISPIRATI ALLE PROPOSTE DELLE SFILATE DI ALTA MODA

Camicia da uomo Primavera/Estate 2021 – Chi di voi non ha una camicia appesa nel guardaroba? Ogni uomo la utilizza come pezzo chiave su cui costruire idealmente qualsiasi look, dal più casual al più formale. Chi è costretto ad indossarla ogni giorno per lavoro, chi la conserva gelosamente per le uscite serali e chi invece, la riserva solo per le occasioni speciali.

Tutti ne hanno una e i modelli sono davvero infiniti: dalla tradizionale Oxford azzurrina a quella millerighe, passando per quella di jeans o di lino, fino all’intramontabile versione bianca (che non sbaglia mai!).

Ma come fare per distinguerla con un tocco stiloso e tremendamente cool?

Qualche idea brillante per la bella stagione arriva dagli stilisti di alta moda che, collezione dopo collezione, reinventano i codici dell’abbigliamento e ammantano di nuovi significati ogni capo.

Portata in perfetto pendant o in palese contrasto, con l’aggiunta di finissaggi inaspettati e accostata ad accessori cool. Per la Primavera-Estate 2021 non puoi sbagliare!

Camicia da uomo Primavera/Estate 2021 – Sulle passerelle della bella stagione spicca la proposta di Balmain: una versione rigata bianca e blu da indossare addirittura sopra alla felpa fluo. Portata larga, lunga…ma di certo non inosservata!

Quella di Dsquared invece è pensata per un uomo dallo stile rock. E allora cosa c’è di più azzeccato se non un bomber di pelle portato aperto e una camicia bianca con cravatta nera slim?

E se non siete fan delle maniche all’insù, ci pensa Etro a bandire ogni pregiudizio: la sua camicia colorata a righe verticali è da indossare con maniche arrotolate e perché no, insieme ad una borsa a bandoliera.

Nicolas Ghesquière, designer di Louis Vuitton, pensa ad un uomo elegante e formale, ma con quel tocco di glamour che lascia il segno. Per la Primavera/Estate 2021, il suo look è completamente monocolore: dalla testa ai piedi!