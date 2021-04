MV Agusta Turismo Veloce 2021: quattro nuove versioni

MV Agusta Turismo Veloce 2021

Tutte le novità delle quattro versioni di MV Agusta Turismo Veloce 2021

MV Agusta Turismo Veloce 2021 si rinnova con la nuova omologazione Euro 5 e con quattro modelli concepiti per soddisfare ogni esigenza: Turismo Veloce Lusso (19.500 euro), Turismo Veloce Lusso SCS (21.600 euro), Turismo Veloce RC SCS (23.600 euro) e Turismo Veloce Rosso (15.400 euro).

Le novità della gamma MV Agusta Turismo Veloce 2021 coinvolgono vari aspetti. Partiamo dal motore. Omologato Euro 5, il tre cilindri di 798 cc con albero controrotante non solo non ha perso potenza (110 CV), ma ha addiritturaguadagnato coppia nel range più utilizzato su strada. Dai 3.000 ai 6.000 giri infatti, la coppia è maggiore del 12%, un’erogazione gestita da un cambio con una nuova spaziatura dei rapporti, per abbassare il regime del motore migliorando così comfort e consumi. Il motore vanta un’elettronica innovativa. Grazie a una nuova piattaforma inerziale, la gestione di controllo di trazione, mappe motore e ABS è più precisa e puntuale. Tutto è comandato tramite un nuovo cruscotto TFT di 5,5 pollici a colori, che può dialogare con lo smartphone attraverso l’applicazione MV Ride App o fungere da navigatore. MV Agusta Turismo Veloce 2021 riserva molta attenzione anche alla cura aerodinamica, con lo sviluppo di un nuovo cupolino e parabrezza (regolabile in altezza) più alto di 75 mm e largo di 38 mm; la sella è 830 mm da terra:più bassa di 20 mm facilita l’approccio e contribuisce ad aumentare la protezione aerodinamica.

La versione Turismo Veloce Lusso ha sospensioni semiattive Sachs riviste nella taratura, c’è un nuovo sensore per il freno di stazionamento in abbinamento alla frizione automatica SCS. Sono confermate le ruote da 17 pollici, mentre l’ABS MK100 sviluppato da Continental è dotato di Rear Wheel Lift-up Mitigation e funzione cornering.

Nuovi cornetti di aspirazione assicurano un incremento della coppia ai bassi e medi regimi: dai 3.000 ai 6.000 giri, la coppia è stata infatti incrementata del 12%, mentre è stata rivista la rapportatura del cambio a sei marce per ridurre il regime di rotazione del motore migliorando i consumi e abbassando le temperature di esercizio.

Le versioni Lusso SCS e RC SCS sono dotate della Smart Clutch System, la frizione automatica sviluppata da MV Agusta insieme a Rekluse. Il sistema elimina la necessità di utilizzare la leva della frizione per fermarsi e ripartire gestendo in autonomia l’attacco della frizione. Le partenze automatiche incrementano la comodità in città e in viaggio.

La versione Turismo Veloce Rosso non rinuncia alle prestazioni: il motore mantiene la potenza di 110 cavalli come sulle altre versioni e riceve tutte le innovazioni sia dal punto di vista della meccanica sia da quello dell’elettronica e abitabilità.