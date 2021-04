TRIUMPH GAMMA BONNEVILLE 2021: TUTTE LE NOVITA’

La Bobber aggiorna il motore, conforme alla normativa Euro 5 . Grazie al nuovo serbatoio da 12 litri cresce del 33% anche l’autonomia. Cambia la ruota anteriore, ora da 16” come sulla Speedmaster. Aggiornata anche la strumentazione che vede una nuova cornice con logo rifinita in metallo.

L’entry level della famiglia Bonneville è T100 che vede la potenza massima crescere di 10 CV rispetto alla generazione precedente e gira più in alto di 500 giri/min: la T100 vanta ora 65 CV a 7.400 giri/min. Grazie all’albero motore con inerzia ridotta, ai contralberi più leggeri, al coperchio frizione più sottile e al coperchio distribuzione in magnesio, il motore conta una riduzione di peso di 4 kg .