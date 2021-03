Oroscopo del Giorno 4 Marzo 2021 Giovedì

Oroscopo del Giorno 4 Marzo 2021 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Quando si tratta di amore e romanticismo, le cose sono decisamente a tuo favore, Ariete. La cosa di cui essere consapevoli oggi è che potrebbe esserci qualche manipolazione da parte di qualcuno vicino a te. Fai attenzione che il bisogno di libertà di qualcun altro non influisca negativamente sulla tua relazione. La comunicazione è fondamentale per mantenere una sana storia d’amore a qualsiasi livello.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Le cose dovrebbero andare bene per te nel reparto amore Leone, ma nonostante tu voglia che le cose siano chiare e pianificate, potrebbe essere che il tuo partner desideri più libertà e spontaneità. La tensione può crescere se una delle parti diventa troppo determinata nel modo di fare. La tensione può sorgere quando nessuno dei due vorrà prendere l’iniziativa.

SAGITTARIO ⭐ EXCELLENT: Il tuo partner Sagittario, potrebbe sentire il bisogno di avere più libertà nella relazione, mentre tu invece speri di trovare più impegno da parte sua. Prendi le cose un giorno alla volta. Non anticipare troppo le cose proiettando scenari che potrebbero non realizzarsi. Ti stai solo preparando per la delusione.

Oroscopo del Giorno 4 Marzo 2021 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Le cose riguardanti l’amore potrebbero essere un pò rischiose per te, Toro. Potresti scoprire di dover apportare alcune modifiche per rimanere sulla stessa linea d’onda del tuo partner. Nessuno di voi potrebbe avere voglia di prendere l’iniziativa in questo momento, causando qualche esitazione nella relazione. Mentre ognuno di cercherà di indovinare il pensiero dell’altro, è probabile che regni la confusione.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Non andare dritto in una direzione e rischiare di lasciare indietro qualcun altro, Vergine. In questioni riguardanti l’amore, potresti dover rallentare e comunicare meglio con il tuo partner. Prendi l’iniziativa e cerca di non farti rallentare dall’indecisione degli altri. Sai in quale direzione andare, quindi vai.

Il quadro planetario di inizio marzo vede aspetti misti per il vostro segno così ponderato, prudente, a tratti tradizionalista. Plutone, vero benefattore del vostro segno, lascia una scia di benessere e di tranquillità emotiva su di voi specie se avete avuto la fortuna di fare bei sogni e siete nati nel mese di agosto. Venere, Sole e Nettuno invece, possono farvi preferire il chiuso delle pareti domestiche al ritmo frenetico della vita mondana.

Non ti preoccupare oggi se lascerai da parte alcune incombenze e attività quotidiane.

CAPRICORNO ⭐ EXCELLENT:Potresti scoprire di essere indeciso quando si tratta di questioni riguardanti l’amore, Capricorno. Per qualche ragione, hai la tendenza a tirare da una parte e poi dall’altra, ma nessuna delle due sembra essere molto gratificante. Non sentirti in dovere di intraprendere azioni concrete in questo momento. Se lo farai, questo impegno potrebbe causarti più frustrazione che altro.

Oroscopo del Giorno 4 Marzo 2021 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Più ti aggrappi a qualcosa Gemelli, più è probabile che ti scivoli tra le dita. Prendi quello che vuoi, ma non stringere troppo. Mantieni un importante equilibrio tra tenere qualcuno sotto la tua ala protettiva e concedendogli la libertà di essere se stesso. I sentimenti sensibili sono all’opera oggi, quindi procedi con cautela.

BILANCIA ⭐ EXCELLENT:Gli eventi recenti in amore potrebbero farti sentire come se non riuscissi a soddisfare i tuoi bisogni, Bilancia. Ricorda che le altre persone non leggono la tua mente. Se il comportamento di qualcuno non è giusto nei tuoi confronti, dillo. Le relazioni dovrebbero servire a sostenere i tuoi sogni e non essere qualcosa per cui fare sacrifici personali.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di essere più radicato nelle tue azioni riguardanti l’amore, Acquario. Potrebbe essere necessario adottare un approccio più riservato nelle tue azioni per arrivare dove devi andare. Allo stesso tempo, tuttavia, il tuo lato avventuroso e amante della libertà potrebbe sentire il bisogno di vagare più liberamente. Questa è una combinazione difficile di energie con cui lavorare, quindi fai del tuo meglio per trovare un equilibrio.

Oroscopo del Giorno 4 Marzo 2021 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Le questioni che riguardano l’amore potrebbero non andare esattamente come vorresti, Cancro. Potresti aspettare che il tuo partner faccia la prossima mossa, dal momento che non sei sicuro di come stia procedendo la relazione. Allo stesso tempo, può darsi che questo sia quello che si aspetta lui da te. Mantieni aperte le linee di comunicazione e smetti di giocare a giochi mentali confusi.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Fai attenzione a non manipolare una situazione in modo che il tuo partner perda qualsiasi potere, Scorpione. Potresti pensare che le tue azioni siano nobili, ma potresti creare uno scenario che non ha basi nella realtà. Le persone potrebbero essere impressionabili, ma questo non significa che dovresti trarne vantaggio promuovendo i tuoi interessi a discapito di quelli di un altro.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei abbastanza sicuro di te stesso e solido su molte cose tranne una. Quando si tratta di relazioni sentimentali, ti senti un pò insicuro e inadeguato, Pesci. Potrebbe essere che tu sia indeciso su come procedere. C’è un forte impulso a prendere il comando, ma anche una tendenza a rallentare le cose e lasciare che gli altri prendano l’iniziativa. Valuta le tue esigenze prima di fare piani a lungo termine con gli altri.