Oroscopo del Giorno 2 Marzo 2021 Martedì

Oroscopo del Giorno 2 Marzo 2021 Martedì: CAPRICORNO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 2 Marzo 2021 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti scoprire che il tuo istinto dice il vero Ariete, in particolare per quanto riguarda le altre persone. Tu e un amico potreste pronunciare le stesse parole contemporaneamente, il che potrebbe essere un pò sconcertante per entrambi. Tuttavia, è probabile che questa maggiore intuizione aiuti la tua comprensione verso coloro che ti sono vicini. Approfittane e ricorda cosa impari.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I membri della famiglia potrebbero farti avere delle notizie sorprendenti oggi, Leone. Questa notizia potrebbe riguardare persone che conosci o forse un membro della famiglia ha dei progetti interessanti di cui non eri a conoscenza. Questa notizia dovrebbe sicuramente indurti a modificare il tuo pensiero in qualche modo. Non lasciare che le tue emozioni travolgano la logica in questo momento.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe essere necessario svolgere molte attività in casa oggi, Sagittario. Potresti decidere di ignorare parte del lavoro che ha un disperato bisogno di essere gestito a favore di un progetto che pensi ti piacerà di più. Non stressare i membri della famiglia con cose noiose!

Oroscopo del Giorno 2 Marzo 2021 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi nuovi interessi che ti forniranno un ricco campo di conoscenza da approfondire, Toro. Qualcuno potrebbe consigliarti libri sull’argomento. Questo potrebbe essere molto eccitante, soprattutto perché molte nuove persone che condividono questo interesse potrebbero entrare nella tua vita. Assicurati di tenere traccia di nomi e numeri di telefono. Non vorrai perdere il contatto.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi Vergine potresti sentire alcuni amici che stanno progettando di partecipar ad un corso e tu potresti essere entusiasta. Ti divertirai a stare insieme ai tuoi amici. Tieni presente che potresti anche incontrare nuove persone che si dimostreranno preziosi contatti di lavoro. Assicurati di apparire al meglio!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Alcune grandi notizie sulla fortuna di un amico potrebbero essere eccitanti Capricorno, e potresti passare molto tempo al telefono non solo congratulandoti con quell’amico ma anche discutendone con altre persone. Questo è un bene per te, poiché tendi a trovarlo stimolante e usarlo come motivazione per continuare a spingerti avanti. In effetti, questa notizia potrebbe cambiare profondamente la tua vita nel lungo periodo.

Attraversi un momento di romanticismo con la tua dolce metà. Plutone e Nettuno ti sorridono, specie se festeggi il tuo compleanno dal giorno 9 al 14 del mese di gennaio. I nuovi amori si nutrono di atmosfere un pò trasognate e, anche voi, “duri e puri Capricorni”; tradendo un pò la vostra natura sobria e razionale, vi abbandonate ai sentimenti in maniera totalizzante e profonda.

Una bella forma psicofisica, una splendida condizione mentale ti allietano il quotidiano. In famiglia è tutto come piace a te, scorrevole e quieto, ogni componente dell’habitat domestico vive in perfetta autonomia, senza intralciare la libertà d’azione dell’altro.





Oroscopo del Giorno 2 Marzo 2021 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un certo numero di persone coinvolte nelle professioni di guarigione potrebbero incrociare il tuo cammino oggi, Gemelli. Potresti sentire notizie sulle recenti scoperte in quei campi che suscitano il tuo interesse. Ciò che imparerai potrebbe influenzare la tua vita in modo profondamente positivo, quindi dovrai annotare non solo le informazioni di contatto delle persone, ma anche le risorse che utilizzano.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Buone notizie che coinvolgono una piccola somma di denaro potrebbero arrivare oggi, Bilancia. Potresti ricevere un assegno per posta. Potresti voler spendere un pò dei soldi per qualcosa di frivolo, ma non spingerti così lontano. Pensa a uno o più cose che desideri davvero e concentrati su quelli.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Quando si tratta di gestire il denaro oggi Acquario, dovresti seguire il tuo istinto, sia che si tratti di finanze personali, preoccupazioni legate al lavoro o fondi di un gruppo a cui sei associato. Sii meno preoccupato della logica e più del modo in cui ti senti riguardo a fonti di reddito, investimenti specifici o modi di pianificare le spese. Fai qualche ricerca per verificare le tue intuizioni e poi seguile!

Oroscopo del Giorno 2 Marzo 2021 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe presentarsi un nuovo potenziale partner Cancro, forse qualcuno da uno stato lontano o in un campo come la legge o l’istruzione. Potresti avere molti interessi in comune con questa persona. Potrebbero scaturire discussioni intriganti. Se scegli di perseguire questa attrazione dipende dalla tua situazione, ma puoi comunque goderti la compagnia di questa persona oggi. E domani, chi lo sa?

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il legame è la parola chiave di oggi, Scorpione. Le relazioni con gli amici dovrebbero essere migliorate da una maggiore comunicazione, forse alcune conversazioni affascinanti su nuove idee ed eventi mondiali entusiasmanti. Questo nuovo rapporto intellettuale potrebbe avvicinarvi di più di prima. Le relazioni romantiche, in particolare, si intensificheranno attraverso interessi reciproci scoperti di recente, forse che coinvolgono culture straniere.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un nuovo fascino per la storia potrebbe spingerti a saperne di più, Pesci. Potrebbe diventare un’ossessione, almeno per oggi. Potresti passare molto tempo online o in biblioteca o parlare con persone specializzate in questo campo. Entro la fine della giornata, la tua mente potrebbe girare come una trottola. Fai una passeggiata e schiarisciti le idee o potresti non riuscire a dormire.