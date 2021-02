Oroscopo del Giorno 15 Febbraio 2021 Lunedì

Oroscopo del Giorno 15 Febbraio 2021 Lunedì è il segno del Capricorno è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 15 Febbraio 2021 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La natura bizzarra della giornata potrebbe lasciarti un pò perplesso, Ariete. Non preoccuparti. Concentrati sulla tua natura romantica e sul tuo cuore. Usa le tue capacità istintive di guarigione per prenderti cura di un caro amico che ha bisogno. Oggi è un giorno particolarmente buono per entrare in contatto con gli altri e condividere apertamente i tuoi sentimenti. Confidati con le persone di cui ti fidi. Considera l’idea di fare una bella chiacchierata con tua madre.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo cuore batte più forte oggi Leone, ma potrebbe sembrare che nessuno lo sappia tranne te. Potresti sentirti come se non ti stessi davvero adattando all’energia della giornata. Non abbatterti per questo. Renditi conto che non tutto andrà secondo i tuoi piani. Lascia che le cose facciano il loro corso in modo naturale. L’imprevisto è destinato ad accadere, quindi non cercare di resistere al cambiamento imminente.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo cuore potrebbe essere particolarmente sensibile oggi, Sagittario. Potresti sentirti un pò vulnerabile. La tua natura romantica è particolarmente forte, quindi concediti una serata con un pò di coccole, incluso un buon pasto con qualcuno che ami. Tutti i rapporti con le donne andranno bene ora. Potresti chiamare tua madre se non parli con lei da un pò. Le piacerebbe sentire la tua voce! Oroscopo del Giorno 15 Febbraio 2021 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi sarai di umore particolarmente affettuoso e amorevole, Toro. La tua natura romantica è intensa e le tue qualità romantiche sono forti. Sei molto sensibile e ricettivo. Potresti scoprire di non avere problemi a comunicare i tuoi sentimenti agli altri. Entra in contatto con coloro a cui ti senti particolarmente vicino e goditi una bella serata.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è un giorno fantastico per te, Vergine. Unisciti agli amici e condividi una buona cena. Questa è un’opportunità per iniziare un nuovo ciclo d’amore. Rifletti sui problemi di una relazione passata, esamina le loro cause e lasciateli alle spalle in modo da poter ospitare una nuova energia. Inizia una nuova relazione o rafforza quella che hai.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Tutti gli aspetti dell’amore e del romanticismo andranno particolarmente bene oggi, Capricorno. Potresti cogliere l’occasione per fare un passo coraggioso verso l’oggetto del tuo affetto. Scegli un approccio non convenzionale e muoviti senza paura. Le tue relazioni andranno bene. Coltiva il tuo lato romantico e comunica i tuoi sentimenti. L’amore agirà all’improvviso e inaspettatamente. Segui la corrente.

Marte ti dona una forma fisica di tutto rispetto promettendo vitalità fisica e lucidità mentale. Il pianeta maschile non ti fa mancare neanche quel pizzico di grinta che metti in ogni cosa che fai e che veramente è il sale dell’esistenza.

La tua carriera, se lo vuoi, può spiccare il volo in questo momento: sappi usare le giuste chiavi per decollare. Un Marte e un Urano favolosi guidano i tuoi passi specie se sei nato nella prima e nella seconda decade.

Oroscopo del Giorno 15 Febbraio 2021 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:I fastidi della vita quotidiana possono irritarti oggi, Gemelli. Le opinioni forti delle altre persone e le stranezze potrebbero essere difficili da digerire e la tua miccia potrebbe essere un pò più corta del solito. Le emozioni potrebbero anche essere alte e potresti combattere con i sentimenti del tuo cuore. Forse qualcuno a cui tieni profondamente sta creando attriti inutili nella tua relazione.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua natura calda e sensibile si adatta perfettamente agli aspetti di oggi, Bilancia. La tua energia emotiva è fortemente legata al tuo cuore e scoprirai che c’è molto desiderio di essere vicino agli altri. Concediti una conversazione con amici intimi e lascia correre la tua immaginazione. La tua creatività è particolarmente stimolata oggi, quindi avvia un progetto artistico o scrivi una canzone che ti ispira.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua connessione con gli altri è particolarmente forte oggi, Acquario. Godrai di un importante ruolo. Chiama tua madre e falle sapere come ti senti. Rannicchiati con i tuoi cari stasera e sorprendi qualcuno con un gesto romantico. Prova qualcosa di non convenzionale. I tuoi sentimenti possono essere forti e irregolari. Potresti avere voglia di rientrare nel tuo guscio protettivo. Se è così, fallo.

Oroscopo del Giorno 15 Febbraio 2021 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sii aperto e onesto riguardo ai tuoi sentimenti verso gli altri oggi, Cancro. Fai una pausa e lascia che gli altri vengano da te. Eventi imprevisti potrebbero spuntare dal nulla. Le opportunità per una nuova crescita in amore sono sicuramente a portata di mano finché sarai pronto a riceverle. Non cercare di forzare il problema se l’ora e il luogo non sono corretti.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi godrai molto dell’affetto degli altri, Scorpione. Emani un’aria di amore e bellezza. L’amore arriverà a raffiche forti e irregolari e dovresti stare all’erta per aspettarti l’inaspettato. Nuove persone condivideranno i loro sentimenti con te. Tutte le attività di gruppo sono favorite e sarai sicuramente l’anima di ogni festa.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti particolarmente giocoso oggi, Pesci. Puoi aspettarti di provare molto amore e affetto per gli altri. Sii consapevole che avrai una forte tendenza a concederti cibo e bevande, quindi cerca di mantenere le cose con moderazione. Potresti avere avversione al lavoro e mancanza di autodisciplina. Supera questo problema aspettando con impazienza piani intimi con qualcuno stasera.