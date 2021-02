Oroscopo del Giorno 8 Febbraio 2021 Lunedì

Oroscopo del Giorno 8 Febbraio 2021 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti come se avessi bisogno di lavorare per una causa politica, Ariete. Il periodo in cui ti trovi in questo momento ti sta avvicinando a questioni sociali o cause umanitarie e ti spinge a pensare a cosa puoi fare per le persone meno fortunate. Puoi aiutare a sviluppare una nuova strategia per quanto riguarda le relazioni umane. Non esitare ad ascoltare il tuo cuore e ad essere un pò più generoso nella vita.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei un gran lavoratore Leone e ti aspetti lo stesso dalle persone intorno a te. Oggi potresti voler dare un’occhiata alle tue relazioni personali e professionali. Persona esigente quale sei, potresti essere preoccupato per la qualità delle tue amicizie. Non aver paura di separare il bene dal male. La vita è troppo breve per dedicare le tue energie in cattive relazioni.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:È tempo di affrontare certe cose che potresti aver negato da un pò di tempo, Sagittario. Devi solo rispondere a te stesso, quindi rilassati. Non sei il primo ad avere a che fare con vecchi problemi che probabilmente non sono così tragici come pensi. Non devi essere orgoglioso. Non puoi continuare a nasconderli a te stesso. Potrebbe causarti più problemi che affrontarli una volta per tutte. Oroscopo del Giorno 8 Febbraio 2021 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐ EXCELLENT:Sfortunatamente Toro, questo potrebbe essere un periodo di conflitto e tensione nella tua vita familiare, specialmente per quanto riguarda la relazione con i fratelli. Non credi che sia ora di affrontare questi problemi una volta per tutte? Sarebbe bello costruire un nuovo rapporto con loro. Potrebbe essere doloroso, ma sta a te fare il primo passo. Organizza una riunione di famiglia e metti tutte le carte in tavola.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: Fai attenzione a eventuali errori di orientamento o strategici, Vergine. Potresti avere dei problemi di comunicazione con quasi tutti oggi. Ti senti come se tutto ciò che dici cadesse nel vuoto e che nessuno volesse davvero ascoltarti. Non sentirti frustrato. Rilassati e guarda tutto con più umorismo. Sii solo un osservatore per un giorno e guarda cosa succede.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti spaventa quando la vita sembra scivolarti tra le dita e tu non puoi rallentarla. Ma non è la vita che ti sta giocando brutti scherzi. Non vedi le cose chiaramente come dovresti fare. Ti senti un pò escluso, ma non preoccuparti. Sei solo senza energia. Prova a pensare a questa sensazione di vuoto interiore come una sorta di purificazione o una pausa tanto necessaria da tutto.

Oroscopo del Giorno 8 Febbraio 2021 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ora sembra che tu sia in grado di fare tutto ciò che vuoi, Gemelli. Le cose stanno andando bene mentre raccogli i frutti di importanti decisioni passate che hai preso. Gli ostacoli che tendevano a intralciarti sono ormai storia passata. La tua famiglia è felice e serena. Il tuo successo ti incoraggia a fare progetti per il futuro. Ti consente anche di aspettarti giorni migliori per te e per chi ti è vicino.

Momento fortunato per tutti gli amori che desiderino trovare una dimensione allegra e giocosa, senza troppi intoppi emotivi. I più favoriti i nati nella prima e nella terza decade: Giove e Venere spianano i vostri passi.

E’ una giornata in cui puoi riuscire a ottenere risultati considerevoli nella tua attività professionale. Solo i nati nella seconda decade sono sotto lo stimolo negativo di Nettuno in Pesci e devono fare particolare attenzione a non distrarsi, né a innervosirsi per nulla.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Al momento c’è molta tensione nell’aria, specialmente nella tua vita familiare. Ignora le persone che cercano di provocarti. Non lasciarti coinvolgere in conflitti che potrebbero degenerare in risse. Vai da qualche parte per stare da solo. Rigenerati ascoltando veramente i tuoi desideri, i tuoi sentimenti e i tuoi istinti. Perché non passare il pomeriggio in un parco, per esempio?

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Quando eri più giovane, la tua umanità e generosità sembravano essere senza limiti. Ti sei sentito molto coinvolto nel mondo e in tutto quello che non andava. Oggi potresti ricordare questi come grandi sogni. Potrebbe essere il momento di realizzare alcuni di quei sogni. Sarebbe particolarmente vantaggioso per te se potessi in qualche modo collegare questo al lavoro che fai per vivere. Non è mai troppo tardi per realizzare un sogno.

Oroscopo del Giorno 8 Febbraio 2021 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Devi essere più spontaneo Cancro, e smetterla di cercare di organizzare la vita degli altri. Vedrai che non è così difficile lasciare che le cose accadano da sole. L’imprevisto ha anche un fascino speciale. Sei schiavo della routine. Devi dare un grosso morso alla vita e affidare la tua fiducia al caso per un pò. Le persone intorno a te vorrebbero vedere più originalità nella tua personalità. Ascoltale.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Se le persone dicono che sei testardo quando invece sei solo determinato, lascia che parlino Scorpione, e fai quello che devi fare. Tuttavia, quando pensi di essere determinato ma in realtà sei ostinato, potresti voler ascoltare le persone intorno a te. Non ti dicono di calmarti perché sono gelosi di te ma perché si preoccupano per te. Potrebbero non sapere che odi perdere.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei sempre stato sensibile al dolore di un’infanzia infelice, Pesci. Oggi non sopporti più il pensiero di tutti quei bambini che vivono nella miseria, vittime della guerra o di altre atrocità. E questo diventa particolarmente doloroso quando guardi i bambini felici e pieni di gioia intorno a te. Potresti pensare che è ora che tu faccia qualcosa al riguardo. E potresti avere ragione.