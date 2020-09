Bentley Bentayga Speed facelift

Nuovo stile, maggiori prestazioni

Svelato il restyling del potente SUV da 635 CV

Arriva Bentley Bentayga Speed facelift, variante hardcore del restyling della Bentley Bentayga, che si posiziona al vertice della proposta crossover del marchio inglese.

La Bentley Bentayga Speed, variante più sportiva e potente del SUV di lusso britannico, si rinnova con un restyling che dopo aver interessato il modello standard coinvolge ora anche la versione della Bentayga più focalizzata sulle prestazioni.

A distinguere l’appeal estetico della nuova Bentley ci pensano i gruppi ottici oscurati, lo spoiler posteriore maggiorato, i paraurti ridisegnati, i cerchi in lega da 22”, i terminali di scarico ovali e le inedite minigonne.

Non manca ovviamente la possibilità di creare la propria personale connotazione cromatica con 17 tinte standard e altre 47 tonalità disponibili nelle versione Extended e Mulliner, oltre a 24 opzioni aggiuntive bicolore. Per chi lo desiderasse è inoltre disponibile il pacchetto Black Specification, che aggiunge particolari in nero lucido o in fibra di carbonio.

Gli interni del potente SUV possono essere arricchiti da dettagli in Alcantara, come i cuscini e la parte centrale degli schienali dei sedili, la leva del cambio, il volante e i rivestimenti del montante superiore e del padiglione.

Ma il vero cuore di questa vettura pulsa al di sotto del suo cofano con il motore W12 biturbo da 6.0 litri che eroga 635 CV di potenza e 900 Nm di coppia massima, disponibile tra 1.500 e 5.000 giri al minuto. Al potente propulsore è abbinato il cambio automatico a 8 rapporti, con il SUV capace di tenere fede all’appellativo “Speed” con l’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi ed una velocità massima di 306 chilometri orari.

La dotazione tecnica della Bentayga Speed 2021 prevede il sistema Bentley Dynamic Ride con tecnologia di rollio attivo elettrico che utilizza un sistema a 48 Volt. Anche il Torque Vectoring è stato ricalibrato per questa versione del SUV.

Il costruttore britannico non ha ancora annunciato i prezzi della nuova Bentley Bentayga Speed facelift che sarà venduta anche negli Stati Unti, in Medio Oriente e nelle regioni dell’area Asia-Pacifico.