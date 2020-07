Gioielli stile Mediterraneo: stop all’omologazione, si alla distinzione

Gioielli stile Mediterraneo per l’Estate

Stop all’omologazione, sì alla distinzione

Creazioni personalizzate che donano luce ad ogni look

Gioielli stile Mediterraneo – Che siano accessori eccentrici o minimal poco importa, il trend di questa stagione segue una sola regola: stop all’omologazione, sì alla distinzione. Dettagli di stile e creazioni da personalizzare che donano luce ad ogni look.

Mai come oggi il sentimento di patriottismo ha preso il sopravvento: una dichiarazione d’amore all’Italia e alla sua storia è un messaggio che può essere scritto anche con l’ausilio di creazioni uniche che conservano la memoria del savoir faire artigiano e la traducono in gioielli-cartolina reinterpretati in chiave contemporanea.

Un’italianità che si vede e che si indossa; un irrefrenabile desiderio di esaltare un’essenza tutta mediterranea in cui siano portati in primo piano il colore e la vitalità e dove protagonisti indiscussi siano gli accessori e i bijoux che invitano ad osare con coraggio.

Via libera a tonalità accese, a orecchini carte postale accanto ad altri che esplorano il realismo della forma e che indugiano su una nuova materialità.

Creazioni che profumano di Mediterraneo trasferite in opere d’arte che catturano gli occhi e il cuore di chi le sceglie: come gli orecchini suggestivi di Amlè con il richiamo ai paesaggi del mare del sud della Penisola, oppure l’elegante collezione I love Sicily di By Simon, caratterizzata da forme e tonalità estive e ancora gli shellearrings della designer greca Antonia Karra con il ricordo delle atmosfere di Mykonos.

Il modo migliore per essere alla moda è essere rispettosi dell’ambiente: ecco che la parola d’ordine anche per il segmento gioielli diventa riciclo creativo per piegare la materia a nuove e inedite declinazioni che brillino per sostenibilità. E non solo. La materia diventa protagonista di un processo virtuoso esaltato da creazioni fortemente identitarie in cui la creatività è sana e si vede, come nei macro gioielli di PIG’OH in cui la contemporaneità dà vita a una nuova idea di materia.