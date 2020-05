Armani Ristoranti: le iniziative charity di Re Giorgio a sostegno del Covid

Armani Ristoranti

Il Re dell’alta moda in prima linea contro la crisi alimentare legata al covid-19

Giorgio Armani: un grande nome della moda e un

grande simbolo di umanità e solidarietà

Armani Ristoranti – A causa dell’emergenza Coronavirus Re Giorgio si è trovato costretto ha rivoluzionare il calendario fashion dell’azienda, annullando eventi e rallentando la catena produttiva. Nonostante si sia ritrovato a dover combattere contro la crisi che ha colpito il settore moda, si è schierato in prima linea per sostenere i meno fortunati.

Non solo ha riconvertito le sue fabbriche di moda per la creazione di camici e mascherine, ma ora anche il food firmato dal grande stilista italiano entra a far parte del Food1st, la fondazione senza scopo di lucro, lanciata ad Aprile da SL Green per affrontare la crisi alimentare in corso a New York.

L’Armani Ristorante di New York fornirà pasti ai lavoratori che sono in prima linea per combattere la pandemia COVID-19 e anche newyorkesi bisognosi.

Nel contesto delle iniziative benefiche dei ristoranti Armani, si inserisce anche la prima cena di raccolta fondi a domicilio promossa dall’Emporio Armani Ristorante di Bologna in favore di Antonino onlus, per sostenere le famiglie più colpite dall’emergenza sanitaria e sociale.

Con il contributo di Galleria Cavour Green, Banca di Bologna e Paltrinieri, venerdì 15 maggio l’Emporio Armani Ristorante preparerà e consegnerà a domicilio una cena di alta gastronomia per raccogliere fondi e aiutare le persone più fragili in questo difficile periodo.

Queste iniziative arrivano a una decina di giorni dal lancio del servizio a domicilio da parte del ristorante Armani, che per dimostrare la propria vicinanza alla clientela, ha previsto un menù ad hoc e un sistema di consegna nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie.