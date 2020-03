Samsung Airdresser: l’armadio intelligente lava, asciuga e stira

Samsung Airdresser

L’armadio intelligente che promette di facilitarti la vita

Addio alle faccende di casa, alle corse in lavanderia e alle lavatrici frettolose tra una pausa pranzo e l’altra! Arriva Samsung Airdresser: l’elettrodomestico intelligente che promette di fare.. miracoli!

Samsung ha introdotto sul mercato un armadio diverso dal solito e lontano dall’idea a cui siamo abituati. Samsung Airdresser non sarà solo un contenitore di vestiti ma un insieme di lavatrice, asciugatrice e ferro da stiro, il tutto in una dimensione ridotta.

Ma come funziona? Molto semplice:

in pratica, invece di buttare il bucato in lavatrice, i capi si appendono. I ganci rilasciano vapore e pressione e, in base al programma selezionato, sono in grado di rimuovere germi, macchie e batteri.

Rumore e vibrazioni sono minimi, mentre il potere disinfettante secondo la casa madre è alto, il filtro deodorante sarebbe in grado di eliminare cattivi odori come sudore, cibo e tabacco.

Ci sono diversi programmi, come “Jet Air” e “Air Hanger” che rimuovono la polvere che si accumula sugli abiti, si passa poi al “JetSteam” che igienizza i capi.

L’armadio intelligente sarà in grado di lavare e igenizzare i vostri capi grazie all’utilizzo di una tecnologia priva di acqua. Non userà detergenti, evitando di consumare eccessivamente i vestiti. La stiratura verrà fatta a basse temperature con emanazione di calore. L’asciugatura, a pompa di calore, ridurrà anche i tempi di attesa. Nella parte inferiore ci sono i contenitori di acqua portatili che non richiedono un sistema di approvvigionamento idrico o di drenaggio. Ciò significa che l’armadio può essere facilmente installato ovunque.

E’ in grado di autopulirsi con getti d’aria e vapore e quindi non dà troppo disturbo sul piano della manodopera, richiede un intervento solo ogni 40 cicli.