Colori Moda Autunno 2022: basta nero, i nuovi abbinamenti cromatici!

Colori Moda Autunno 2022

I Colori Moda Autunno 2022 raccontano tonalità neutre, look total color ma anche sfumature fresche per dire addio al nero!

Qualcosa è cambiato. I mesi freddi non sono più raccontati attraverso il nero!. Non esistono più le stagioni avvolte da una patina cupa e scura! Con i Colori Moda Autunno 2022 gli stilisti vogliono infonderci gioia. Ecco allora che arriva il rosso, il verde, il rosa e l’azzurro, per nuovi e inediti abbinamenti cromatici.

Cammello versione total look color: è il colore simbolo del soft power dressing, valida alternativa al nero totale, che permette di illuminare la figura e non di incupirla.

Verde e marrone: il colore del cioccolato e della legna prende vita con il verde più intenso e brillante!

Delicato iris: non è intenso come il viola e nemmeno brillante come il Very Pery, ma è una delicata tonalità che si combina con la palette dei marroni più caldi.

Bianco panna

Non esiste un solo bianco e quello di questa stagione autunnale è assolutamente dolce: perfetto per esaltare il tailoring o le pieghe di un geometrico plissé.

Il potere del look total color

Una dichiarazione di stile semplice e chiara che punta a stupire con la scelta del colore indossato dalla testa ai piedi. Si arriva persino alla collezione quasi monocromatica di Valentino, che racconta infinite storie utilizzando un solo colore, il fucsia, battezzato Pink PP.

Tonalità neutre: i colori moda cuoio e nude sono perfetti per la quotidianità, permettendoci di abbandonare definitivamente il nero totale. Provateli in solitudine o mescolati tra di loro.

Cuoio : il passe-partout del guardaroba, perché sta bene un po’ con tutto. Indossatelo con il grigio e il nude per ottenere un look da giorno raffinato e audace.

Blu classy

La divisa quotidiana si tinge nella tonalità più scura del blu, quella che abbraccia l’oscurità della notte. Lo troviamo nei completi stile preppy di Miu Miu ma anche nell’interpretazione dell’office look di Sportmax.

Azzurro cielo

Una tonalità fresca e accesa che siamo soliti indossare nelle calde stagioni, ma che saprà stupire nell’autunno inverno 2022/2023.