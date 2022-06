Le cinque spiagge più belle d’Italia: è tempo di pensare alle vacanze! 

Quella di Monterosso al Mare è una piccola spiaggetta di solito molto affollata in estate. Questo però non la rende meno bella. Dopo una bella passeggiata sul lungomare di Fegina potrete rilassarvi sui numerosi scogli di grandi dimensioni posti sotto la torre Aurora.

Cala Granara, sull’Isola di Spargi, nell’Arcipelago della Maddalena, può essere scambiata per un’isola tropicale. Come altre spiagge della Sardegna non è circondata da rocce e scogliere ma da palme e da una vegetazione rigogliosa.

Si tratta di un’autentica meraviglia, in uno scenario da sogno, immersa in un’atmosfera incantata, con un’incredibile fauna marina e un’acqua la cui limpidezza e le cui sfumature azzurre attraggono visitatori e turisti da ogni parte del mondo. E tutto questo a poco più di un’ora di volo aereo da qualsiasi aeroporto italiano !