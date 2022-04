Weekend Italia Primavera 2022: 5 proposte per staccare la spina

Weekend Italia Primavera 2022

5 idee per la bella stagione

Weekend Italia Primavera 2022: proposte di viaggio per staccare la spina e ritemprarsi

Ci voleva la pandemia per farci capire quanto è bella l’Italia?

Abbiamo selezionato cinque proposte di viaggio, partendo dalla Calabria per arrivare fino al Piemonte: weekend romantici o in mezzo alla natura, gite fuori porta, idee per staccare e ritemprarsi.

Roseto Capo Spulico (Cosenza)

Uno dei borghi più belli della Calabria. Un paesino di circa 2000 abitanti dalla grande storia, legata a doppio nodo alla produzione di rose e soprattutto a Federico II di Svevia. Fu lui a far ricostruire il Castrum Petrae Roseti (Castello della Pietra di Roseto) castello fortificato a picco sul mare sul Promontorio di Cardone, dove ancora oggi si possono vedere i suoi misteriosi segni esoterici.

Saluzzo e dintorni (Cuneo)

Un weekend tra castelli e artigiani, partendo da uno dei borghi medioevali meglio conservati del Piemonte: Saluzzo. Prima tappa è il Filatoio Rosso, antica filanda dell’industria serica piemontese, e poi un laboratorio di antiche tecniche di stampa manuale su tessuto, mentre la seconda tappa è al castello della Manta che custodisce uno dei meglio conservati affreschi tardogotici in Italia.

Matera

Un weekend che dà l’occasione di scoprire Matera entrando a contatto con una delle sue più celebri tradizioni: quella del pane. Oltre a una visita guidata della città, in due giorni si imparano anche i ritmi della semina nelle antiche masserie e poi con i fornai si impara l’arte della panificazione.

Lunigiana Misteriosa – Fosdinovo (Massa Carrara)

Una terra meravigliosa. Un weekend che si concentra sui misteri del borgo di Fosdinovo, e in particolare del Castello Malaspina, fortezza affascinante per le sue architetture e le sue ricche sale affrescate. Tra le tappe anche la pieve di Santo Stefano di Sorano a Filattiera, una delle più importanti pievi romaniche della provincia di Massa Carrara, poi Pontremoli per una sosta gourmet al ristorante.

Borgo Val di Taro (Parma)

Una delle più belle sorprese dell’Appenino intorno a Parma. Due giorni a stretto contatto con la natura, dormendo in una tenda in un agricampeggio, e poi ci si può rilassare con lezioni di yoga, massaggi shatzu, cene a base di prodotti bio, passeggiate a Borgo Val di Taro, al Castello di Compiano, nei boschi nei dintorni.