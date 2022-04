Classifica zodiacale Primavera 2022 Acquario: terza posizione

Classifica zodiacale Primavera 2022 Acquario: Amore

Marzo e Maggio sono momenti assolutamente ottimi per innamorarsi ma anche per vivere soltanto piccole avventure senza chiedere troppo al destino. In primavera vivrete un periodo in cui il desiderio d’indipendenza sarà molto forte e quindi magari penserete soltanto a voi stessi oppure alle vostre primarie necessità come il sesso.

Classifica Zodiacale Primavera 2022 Acquario: Lavoro

Sul lavoro potrete guadagnare bene e investire denaro in nuovi progetti professionali.