BeCountry: le vacanze… in un’azienda agricola!

È la dimostrazione di come un luogo industriale minerario possa diventare, in modo sostenibile, un locale di stagionatura del formaggio Nostrano Valtrompia DOP : che si potrà degustare accompagnato da un bicchiere di Franciacorta Brut Docg.

Nel 2021 il turismo enogastronomico ha registrato numeri importanti. Secondo l’indagine Coldiretti/Ixè, quasi 6 italiani su 10 (il 59% ), hanno deciso di passare momenti di relax in agriturismi e aziende agricole tra cantine, frantoi e buon cibo. E per tutti coloro che vogliono trascorrere un’esperienza di viaggio toccando con mano la natura, c’è BeCountry: il primo portale dedicato alle prenotazioni di esperienze nel settore agricolo ed enogastronomico.