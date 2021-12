Classifica zodiacale Inverno 2021-22 Toro: terza posizione

Classifica zodiacale Inverno 2021-22 Toro stilata da Excellent Magazine

Classifica zodiacale Inverno 2021-22 Toro stilata da Excellent Magazine

Con Venere in Capricorno si creano i presupposti per fare un incontro sentimentale molto interessante e in alcuni casi si tratterà dell’incontro della vita, dell’incontro con l’anima gemella. Venere vuole farvi innamorare, vuole che non siate più soli o insoddisfatti della vita sentimentale che vivete. Sono mesi molto stressanti e esigenti dal punto di vista professionale. Nervosi e tesi a causa di una situazione lavorativa che magari non procede come voi desiderate.