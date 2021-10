Chanel Factory 5

La fabbrica dei sogni firmata Chanel N. 5

Per celebrare un secolo della fragranza iconica Chanel N. 5, apre le porte a Parigi un pop-up della maison per presentare la nuova collezione Chanel Factory 5. Diciassette prodotti in edizione limitata che traducono il lusso nel quotidiano, ispirandosi alla Pop Art.

Il profumo che non invecchia, che si evolve e che nel corso degli anni si è continuamente reinventato. Chanel N.5 oggi ispira una vera e propria Chanel Factory 5, dove un olio per il corpo è contenuto in una lattina, compresse da bagno profumate sono racchiuse in una scatola da tè.

N°5 diventa l’ispirazione per un progetto tra il cosmetico e l’artistico che strizza l’occhio alla Pop Art di Andy Warhol e stravolge 17 oggetti di uso quotidiano, per dimostrare ancora una volta che il lusso risiede anche nell’esperienza che questi oggetti ci consentono di vivere.

Il profumo N°5 che quest’anno compie 100 anni, nel corso di un secolo si è continuamente adeguato ai tempi, meravigliando e sorprendendo generazioni di donne e uomini. Per celebrare il suo centenario la Maison Chanel ha immaginato questa collezione speciale. Risultato? Ogni cosmetico riceve il suo sigillo di approvazione da beauty lover e si trasforma in un oggetto del desiderio al quale non si può resistere!

Come una fabbrica dei sogni, la Chanel Factory 5 rappresenta un ritorno all’essenza: l’approccio iniziato con Gabrielle Chanel e la sua volontà di violare le regole e liberarsi dalle convenzioni. Attraverso questo concept, Chanel propone un ritorno al primo packaging di N°5, che era un semplice flacone da laboratorio, un oggetto funzionale divenuto lussuoso e iconico.

Il progetto vuole riconciliare due universi: la fabbrica di prodotti di largo consumo e i codici di una Maison del lusso e del suo profumo iconico, N°5. È anche un omaggio alla Pop art, che trasformava gli oggetti quotidiani in opere d’arte. La Maison Chanel spinge questo concetto all’estremo e presenta la sua collezione inedita attraverso un’esperienza immersiva.