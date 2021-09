I migliori resort benessere con spa: fughe settembrine di puro piacere

E ora scegliete il vostro luogo del benessere preferito per una fuga settembrina tutta per voi.

Immerso in un’atmosfera tranquilla, incastonato tra il lussureggiante parco botanico e il lago, il resort è la location ideale per una vacanza in stile Dolce Vita. Piscina galleggiante, due ristoranti gourmet, area spa e un parco botanico con alberi plurisecolari.

Per i più fortunati che partiranno dopo il grande esodo estivo, abbiamo preparato una lista dei migliori resort benessere con spa , dove godersi un soggiorno di puro piacere e relax per mente e corpo.