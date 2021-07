Orologio Patek Philippe Ref.5236P-001: il primo orologio da polso con calendario perpetuo

Orologio Patek Philippe Ref.5236P-001

Orologio Patek Philippe Ref.5236P-001 è la nuova creazione da polso con calendario perpetuo

Patek Philippe torna a fare quello che sa fare meglio: reinventare la tradizione. E lo fa con il nuovo Orologio Patek Philippe Ref.5236P-001 che si distingue nel panorama dell’orologeria perché caratterizzato da un calendario perpetuo che presenta una modalità di visualizzazione inedita attraverso una grande finestrella, la quale raggruppa le indicazioni giorno della settimana-data-mese a ore 12, tutte sullo stesso livello.

Una finestra panoramica già realizzata per orologi da tasca, ma che questa volta fa il suo debutto nella collezione principale in un inedito modello da polso dal meccanismo brevettato.

Per garantire una leggibilità ottimale, i progettisti di Orologio Patek Philippe Ref.5236P-001 hanno sviluppato un sistema con due dischi per la data, il primo per le decine e il secondo per le unità. Le indicazioni del calendario, di conseguenza, sono fornite tramite un totale di quattro dischi, perfettamente allineati sullo stesso piano.

Questo nuovo movimento automatico integra gli ultimi progressi tecnici della manifattura per accumulare l’energia necessaria a trascinare il calendario perpetuo, come la coppia del bariletto, aumentata del 20% e il potere di carica del mini-rotore, rinforzato grazie all’utilizzo del platino.

Anche la frequenza è stata portata a 4 Hz (28.800 alternanze/ora), per migliorare la stabilità di marcia e facilitare la regolazione rispetto alle tolleranze di precisione consentite dal Sigillo Patek Philippe.

L’estetica del movimento offre una migliore visibilità degli ingranaggi del movimento di base che possono essere ammirati, insieme alle raffinate finiture, attraverso il fondo cassa in cristallo di zaffiro trasparente (intercambiabile con un fondo cassa pieno in platino).