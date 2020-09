Classifica zodiacale Autunno 2020 Ariete: dodicesima posizione

Classifica zodiacale Autunno 2020 Ariete stilata da Excellent Magazine

Giove e Saturno sono molto complicati da gestire nel lavoro e quando questo avviene purtroppo bisogna comprendere che i grandi progetti non possono essere così vantaggiosi. Inoltre fisicamente quel Saturno può creare qualche malessere a livello di ossa, articolazioni e denti e bisogna evitare distrazioni alla guida dell’automobile oltre che eccessivi viaggi troppo lunghi. Giove in quadratura può anche far aumentare il peso corporeo o creare piccoli problemi al fegato e alla circolazione sanguigna. Insomma e soprattutto per quanto riguarda i mesi autunnali, state molto attenti a non sottovalutare il vostro corpo e non esagerate con il cibo.

Classifica zodiacale Autunno 2020 Ariete: Amore

La buona notizia è che con Marte nel vostro cielo, avrete tanta energia e passione da sfruttare con il partner, ma anche per diverse avventure. Venere però non è favorevole, quindi dovrete attendere l’inizio del nuovo anno per ritrovare serenità e voglia di amare.

Classifica zodiacale Autunno 2020 Ariete: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professionale, notevoli difficoltà mettono in crisi molte situazioni. Se state pensando di chiedere un sostegno per un progetto vi renderete conto che tutto diventerà molto difficile…