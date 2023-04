Oroscopo del Giorno 25 Aprile 2023 Martedì

ACQUARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 25 Aprile 2023 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il sole e Saturno condividono una dolce connessione questa mattina caro Ariete, sostenendo la tua agenda professionale con un’energia stabilizzante perfetta per inseguire le tue ambizioni. Tuttavia, vorrai muoverti lentamente e metodicamente, comprendendo che l’universo non può essere affrettato. La dolcezza ti circonderà nel corso della giornata quando Venere e Giove si allineeranno, incoraggiandoti a fare pensieri felici, e potresti prendere in considerazione l’idea di recitare uno o due mantra positivi. Le tue emozioni potrebbero accendersi stasera quando la Luna si avvicina all’appassionato Marte, segnando l’occasione perfetta per esprimere ciò che il tuo cuore desidera.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Investi nelle tue relazioni personali e professionali più preziose oggi caro Leone, mentre il sole del Toro si allinea con Saturno. Questo clima cosmico fungerà da amichevole promemoria del cosmo che lavorando insieme costruisce sogni più grandi. Blocca un pò di tempo per la solitudine prima che arrivi la sera e la Luna mandi un bacio a Mercurio retrogrado, chiedendoti di riflettere sulla tua posizione attuale con compassione mentre riconosci come ci sei arrivato. Nel frattempo, Venere e Giove condividono un dolce scambio in testa, spingendoti ad abbracciare la comunità spirituale. Buone vibrazioni fluiranno stasera quando la Luna si avvicina a Marte, aiutandoti a trovare la motivazione dal profondo.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Controlla la tua salute mentre il sole del Toro si allinea con Saturno questa mattina, ricordandoti che è tua responsabilità vivere bene e prenderti cura di te stesso. Un’energia purificatrice ti troverà poco prima che arrivi la sera quando la luna in Cancro manda un bacio a Mercurio retrogrado, ispirandoti ulteriormente a lasciare andare qualsiasi abitudine che non sostiene la tua salute. Nel frattempo, Venere e Giove uniranno le forze in alto, segnando la scusa perfetta per coltivare le tue relazioni più preziose. Prenditi del tempo per investire in te stesso e nel tuo percorso verso la trasformazione stasera, quando Marte diventerà attivo nella tua ottava casa solare.

Oroscopo del Giorno 25 Aprile 2023 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il sole e Saturno condividono un dolce scambio oggi caro Toro, incoraggiandoti a ritagliarti una comunità che rifletta il tuo livello di maturità, compostezza e successo. Appoggiati alle relazioni che ti aiutano a sentirti stabile e supportato, poiché così facendo avrai un effetto edificante sulla tua vita. Buone vibrazioni fluiranno appena prima che arriva la sera e la luna in Cancro si allinei con Mercurio retrogrado, offrendoti l’opportunità di chiarire qualsiasi confusione o problemi di comunicazione che ti hanno trovato di recente. Nel frattempo, Venere e Giove formano un aspetto di supporto, segnando la scusa perfetta per sdraiarsi e concedersi il lusso.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’universo getterà il suo peso dietro di te oggi cara Vergine, grazie a un dolce scambio tra il sole del Toro e l’autorevole Saturno. Tuttavia, dovrai agire in modo equo e allontanarti da un luogo d’amore se vorrai ricevere benedizioni dall’aldilà. Prendi in considerazione l’idea di rivisitare vecchie pratiche spirituali o comunità sociali che ti hanno portato conforto in passato, quando la luna in Cancro manda un bacio a Mercurio retrogrado. Nel frattempo, Venere e Giove condividono un dolce scambio di spese generali, chiedendoti di valutare le tue ambizioni mentre investi nel processo di evoluzione e trasformazione personale.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Dovresti sentirti forte e sostenuto dall'universo oggi carissimo Capricorno, grazie a un'utile connessione tra il sole del Toro e Saturno. Queste vibrazioni sono perfette per esprimere te stesso e mettere in mostra i tuoi talenti, poiché la tua voce sarà benedetta con una dose extra di compostezza e raffinatezza. Buone vibrazioni fluiranno poco prima della sera quando la luna in Cancro si allineerà con Mercurio retrogrado, incoraggiandoti a divertirti e ad abbracciare l'amore. Nel frattempo, Venere e Giove uniscono le forze per elevare il tuo gioco del benessere, segnando l'occasione perfetta per nutrire te stesso e la tua famiglia con un pasto cucinato in casa e una serata accogliente.

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi sarai in una posizione unica per stabilire confini saldi con te stesso e con gli altri cari Gemelli, mentre il sole del Toro si allinea con Saturno. Sia che tu abbia bisogno di stringere le redini sui tuoi obiettivi o di tracciare linee con familiari prepotenti, ora è il momento di dare la priorità a strutture sane. Prenditi del tempo per riconoscere il tuo passato e come ti ha reso più forte quando la luna in Cancro manda un bacio a Mercurio retrogrado poco prima di sera. Nel frattempo, Venere e Giove condividono un dolce scambio di spese generali, rendendolo un buon momento per cercare la comunità se hai bisogno di ulteriore supporto.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’universo richiederà che tu ti organizzi e lavori sodo per i tuoi obiettivi cara Bilancia, poiché il sole del Toro si connette con Saturno responsabile. Questo clima cosmico sosterrà le tue aspirazioni fintanto che capirai il tuo ruolo nel realizzare questi sogni. Prendi in considerazione la possibilità di rivisitare vecchi progetti o attività commerciali nel pomeriggio, quando la Luna si allinea con Mercurio retrogrado. Nel frattempo, Venere e Giove condividono un dolce scambio incoraggiandoti ad aprire il tuo cuore all’amore in tutte le sue forme. Queste vibrazioni sono ideali anche per il lavoro spirituale e la cura di sé, quindi assicurati di dirigere i tuoi sforzi di conseguenza.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Respirate sempre più una fresca aria di primavera, con diversi pianeti che fanno il tifo per voi. Per esempio Giove, benefica divinità dell’ottimismo e Venere, dea dei sentimenti, rispettivamente nel segno amico dell’Ariete e in Gemelli, senza scordare Nettuno, vostro astro governatore e rappresentante la forza di metamorfosi e la capacità di dare un cambiamento e un adattamento intelligente al presente.

Non tutti i corpi celesti sono tuttavia a vostra completa disposizione, i pianeti che corrispondono alla comunicazione, vitalità e alla forza decisionale, Mercurio, il Sole e Urano, continuano le loro ostilità per il vostro segno, dal Toro; in particolare per la seconda decade.

Siete nel classico “tunnel dell’amore” in una relazione da poco iniziata? Non vi lasciate sopraffare dai sentimentalismi facili che a voi non convincono proprio e godetevi invece una e solida e serena affettività. Saprete esprimere i sentimenti della vostra unione con gioia e sempre avendo il sorriso sulle labbra.

Giornata di febbrile preparazione per i vostri progetti di riuscita futura, sia che facciate un lavoro dipendente o se svolgiate un’attività autonoma. Saturno e Giove vi stimolano ad osare oggi con determinazione lasciando da parte momentaneamente alcuni giudizi che avete avuto. Le conferme del vostro comportamento non tarderanno ad arrivare.

Oroscopo del Giorno 25 Aprile 2023 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Prenditi un momento per considerare l’impatto che desideri avere sulla società carissimo Cancro, mentre il sole del Toro si allinea con Saturno. L’universo ti esorterà a investire nel miglioramento della tua comunità, comprendendo che tutti noi dobbiamo impegnarci per rendere il mondo un posto meraviglioso. Cerca di socializzare un pò oggi, quando la Luna si allinea con Mercurio retrogrado e abbi cura di contattare vecchi amici o familiari con cui devi metterti al passo. Le stelle si allineeranno per darti energia e motivarti questa sera quando la luna si avvicina a Marte, quindi assicurati di lavorare su un progetto di passione o un obiettivo personale.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna del Toro manda un bacio a Saturno questa mattina caro Scorpione, chiedendoti di pensare razionalmente a ciò che il tuo cuore desidera. Dagli intrecci romantici agli obiettivi creativi, questo clima cosmico riguarda l’assunzione di responsabilità per ciò che ci aspetta. Le scintille possono volare poco prima di sera quando la luna in Cancro manda un bacio a Mercurio retrogrado, aiutando a riaccendere un amore che sembrava perduto o stantio. Sebbene queste vibrazioni possano rivitalizzare connessioni sane e genuine, dovresti evitare di rivisitare dinamiche tossiche, optando invece per sostenere e amare te stesso. L’universo invierà energia di supporto e motivazione quando la luna e Marte si allineeranno stasera, quindi assicurati di seguire le tue passioni.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Dovrai parlare e difendere te stesso oggi cari Pesci, mentre il sole del Toro si allinea con l’autorevole Saturno. Rimani calmo, concentrato e fermo nella tua determinazione e dovresti essere in grado di stabilire nuove regole di base che ti avvicinino a ciò che desideri. Fortunatamente, avrai la possibilità di socializzare quando la luna in Cancro si allineerà con Mercurio retrogrado oggi, incoraggiandoti ad abbassare la guardia per divertirti. Le buone vibrazioni continueranno a fluire stasera quando la Luna si avvicina a Marte, creando l’atmosfera perfetta per lavorare su progetti che ami.