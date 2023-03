Oroscopo del Giorno 22 Marzo 2023 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 22 Marzo 2023 Mercoledì: TORO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 22 Marzo 2023 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’universo ti spingerà avanti a tutta velocità oggi caro Ariete, mentre cinque corpi celesti si muovono attraverso il tuo segno. L’energia in gioco è perfetta per mostrare le tue capacità di motivatore e leader, anche se dovresti essere consapevole di non dover correre da un compito all’altro. Fai il check con le tue esigenze a metà mattina quando la luna si avvicina a Giove, riconoscendo se hai bisogno di una pausa per riprendere fiato. La fortuna ti troverà questo pomeriggio quando la Luna e Giove formeranno un’unione cosmica, segnando la scusa perfetta per correre qualche rischio per raggiungere grandi obiettivi.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Dovresti sentirti estremamente benedetto ed entusiasta della vita oggi caro Leone, mentre cinque corpi celesti si muovono attraverso l’Ariete e il settore spirituale della tua carta. Questo clima cosmico è pronto a elevare il tuo cuore e la tua mente, specialmente quando tratti argomenti filosofici e mistici. Consenti al tuo lato stregato di uscire e giocare, sentendoti potenziato e sincronizzato con l’universo. Le opportunità di guarigione entreranno in gioco anche quando Giove diventarà attivo, segnando la scusa perfetta per lavorare con mantra positivi e meditazione. Le tue capacità di manifestazione si affineranno man mano che la luna e Giove si allineano, quindi assicurati di stabilire le intenzioni.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Illuminerai ogni stanza in cui entri oggi,mentre cinque corpi celesti filmano attraverso l’Ariete e la tua quinta casa solare. Va bene sentirsi te stesso in questo momento, poiché l’universo farà gli straordinari per elevare la tua fiducia e il senso di sé. Tuttavia, vorrai essere consapevole che non stai sacrificando i tuoi bisogni per mettere in scena uno spettacolo, specialmente quando la Luna e Giove si allineano sopra la testa. Tuttavia, vorrai tornare alla ribalta questo pomeriggio quando la luna e Giove formano un’alleanza cosmica, fornendoti un’energia più grande che è perfetta per trovare fortuna e raggiungere i tuoi obiettivi.