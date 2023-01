Yacht Geneseas: l’attico sul mare del duo Sala-Ferrari 

Yacht Geneseas: un attico sul mare

Il nuovo concept yacht del duo Sala-Ferrari

Il nuovo concetto di super yacht Geneseas nasce dalla collaborazione di due designer italiani, Andrea Sala e Francesco Ferrari, e prevede una lunghezza di 55 metri, un volume interno di 500 Gross Tonnage e il collocamento della timoneria in cima alla prua, tra il ponte superiore e quello principale.

Il ponte superiore si ispira ai loft degli attici newyorkesi e ha un sun deck raddoppiato rispetto alla media degli yacht con dimensioni simili, ma soprattutto consente una visuale ininterrotta al capitano!

Il disegno degli esterni dello Yacht Geneseas è di Ferrari mentre Sala ha curato quello degli interni. L’imbarcazione è costruita in acciaio e alluminio, ha un baglio di 9 metri e 5 ponti con una serie di aree diverse che gli ospiti possono esplorare mentre si divertono a bordo.

Gli arredi interni ricordano lo stile degli anni 1950-60, con linee moderne ma morbide e una scelta di colori non convenzionali ma rilassanti, incastonati in ambienti con soffitti in legno scuro e pareti bianche che riescono a fondersi in un unico spazio.

Un salotto di poppa, un’area pranzo, una zona giorno e un cinema all’aperto. Nel grande sun deck di 184 metri quadrati sono previsti un bar e un’area Jacuzzi mentre il ponte principale ha un beach club e una palestra.

Yacht Geneseas ha sei cabine per 12 ospiti, tra cui una armatoriale e due Vip con terrazze private sul ponte principale; le altre tre cabine sono situate sul ponte inferiore. Per l’equipaggio sono previste sei cabine fra cui una sul ponte principale per il capitano; sul ponte inferiore si trovano le altre cinque cabine oltre a una mensa, un salone e una lavanderia.

Yacht Geneseas dispone di 124 metri quadrati di pannelli fotovoltaici che potranno fornire 22kw per l’hotellerie e di garage interni per riporre i suoi tender.